تقارير: الهلال يضم جالاردو من إنترناسيونال

الهلال يُرمم صفوفه

نجح الهلال في التوصل لاتفاق مع إنترناسيونال على التعاقد مع مهاجمه تياجو جالاردو بالإعارة حتى نهاية الموسم الجاري مقابل مليوني دولار أمريكي، حسبما أوضحت قناة فوكس سبورتس البرازيلية.

الهلال يبحث منذ بدء السوق الشتوي عن لاعب أجنبي يُعوض السوري عمر خربين الذي فسخ عقده بالتراضي وانتقل بعدها للوحدة الإماراتي، وقد حاول النادي السعودي ضم أليكس تيشيرا بعد انتهاء عقده مع سونينج لكن اللاعب رفض عرضه.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت مساء اليوم أن الهلال توصل لاتفاق بالفعل مع المهاجم صاحب الـ31 عامًا على الانضمام له خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تُغلق أبوابها في السابع من فبراير الجاري.

وأضافت أن الهلال يُحاول الحصول على موافقة إنترناسيونال على شراء المدة المتبقية من عقد جالاردو والبالغة عامين لكن المطالب المالية الكبيرة من جانب النادي البرازيلي والمقدرة بـ8 ملايين يورو تُعيق التوصل لاتفاق، ولذا تتجه الإدارة الهلالية لضم اللاعب بالإعارة حتى نهاية الموسم.