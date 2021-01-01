أخبار الهلال اليوم | اعتذار جحفلي، وطبيعة إصابة كنو

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 5 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 5 فبراير الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

جحفلي: خذلنا جماهير الهلال

أبدى محمد جحفلي مدافع الهلال أسفه للخسارة أمام أبها في الدوري السعودي يوم أمس الخميس، مشيرًا خلال تصريحاته للقنوات السعودية الرياضية أن أبها استحق الفوز.

مضيفًا "أبها استحق الفوز، نعتذر من جمهورنا، خذلناهم ولم نقدم المستوى المأمول".

أتم "لا أعلم أسباب التراجع، كل أندية العالم معرضه للمرور بتلك الأزمات، المهم أن نخرج من تلك الفترة الصعبة في أسرع وقت".

الكشف عن طبيعة إصابة محمد كنو

كشف الهلال عن طبيعة إصابة لاعب وسطه محمد كنو التي تعرض لها خلال مواجهة أبها يوم أمس في الدوري السعودي.

وأوضح النادي عبر حسابه الرسمي على تويتر أن كنو تعرض لالتواء في الركبة وسيُجري المزيد من الفحوصات اليوم الجمعة لتحديد البرنامج العلاجي المطلوب.

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