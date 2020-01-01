الشمري: لا تظلموا أهل الصدارة .. الهلال بطل الدوري السعودي

الجدل متواصل حول مصير الدوري السعودي

طالب الإعلامي السعودي فياض الشمري بمنح لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي حال عدم استكماله لنادي الهلال كونه متصدر جدول الترتيب حاليًا وقبل 8 مراحل من النهاية.

الدوري السعودي حاله حال جميع الأنشطة الرياضية في السعودية متوقف حاليًا ضمن إجراءات الدولة للتصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وقد توقفت البطولة والهلال يتصدرها برصيد 51 نقطة وبفارق 6 نقاط عن النصر.

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ويدور الكثير من الجدل حاليًا في الإعلام والشارع الكروي السعودي حول مصير المسابقة حال استمرار الأزمة وعدم استئنافها، إذ يُطالب البعض بإلغاء الموسم وجميع نتائجه فيما يُطالب البعض الآخر بمنح اللقب للمتصدر.

الشمري أعلن ميله بوضوح للرأي الثاني، مؤكدًا أن حدوث أي شيء خلاف ذلك سيكون ظلمًا للهلال.

إذ قال عبر حسابه الرسمي على تويتر "أي حلول غير تتويج المتصدر في حال عدم استكمال الموسم بسبب الظروف الراهنة فهي ظالمة ومن يفكر بها فهو يريد أن ينتصر للميول، ولا يريد أن ينتصر العدل".

أضاف "نتمنى أن من يعتمد آلية التتويج هو "الفيفا"، بقرار عام لكل الأعضاء، وأن لا يترك الأمر للاتحادات المحلية. لا تظلموا أهل الصدارة".