أندية الدوري السعودي تُناقش تخفيض الرواتب وملفان آخران في اجتماع حاسم غدًا

الدوري السعودي متوقف حاليًا

تعقد رابطة دوري المحترفين السعودية ظهر غدٍ الإثنين اجتماعًا حاسمًا ومهمًا للغاية تُناقش خلاله ثلاث قضايا حيوية بالنسبة للدوري السعودي خلال الموسمين الجاري والقادم.

دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي شأنه شأن النشاط الرياضي في السعودية وكرة القدم في العالم متوقف حاليًا بسبب الإجراءات الحكومية للتصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وفيما كانت التوقعات بعودة النشاط في مايو القادم أصبح ذلك مستبعدًا تمامًا مع عدم السيطرة على الأزمة حتى الآن.

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ويتصدر ملف تخفيض رواتب اللاعبين المحترفين اجتماع أندية الدوري السعودي، إذ من المتوقع أن تتفق الأندية على آلية ونسبة تخفيض الرواتب خلال الفترة من مارس الماضي حتى مايو أو يونيو القادم.

وتقدم ناديا الاتحاد و الهلال باقتراح يتضمن تخفيض الرواتب بنسبة ثابتة للجميع وهي 50%، فيما اشترط النصر تساوي النسب في كل الأندية، وأرجأت إدارة الأهلي تحديد النسبة إلى ما بعد الاجتماع والتشاور مع الأندية جميعًا، وترى أندية أخرى تخفيض الرواتب بنسبة 30-40% لمدة 3-4 أشهر ثم زيادة النسبة إلى 50% حال لم يُستأنف النشاط الكروي.

نادي الشباب اقترح منح اللاعبين مبلغًا ثابتًا بوصفه حدًا أدنى حتى يتمكنوا خاصة أصحاب الرواتب القليلة من تسيير مصاريفهم الشهرية، ومن ثم يتم خصم 50% من الرواتب الشهرين للاعبين.

وقال أحد مسؤولي الأندية لصحيفة الرياضية السعودية أن البداية ستكون بالحديث مع المدربين على تقليص رواتبهم بنسبة معينة حتى يكونوا قدوة للاعبين، وهو ما قد يُسهل عملية التفاوض والتوصل لاتفاق يرضي جميع الأطراف.