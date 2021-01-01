أخبار الهلال اليوم | التوقيع مع ثنائي الشباب .. وموقف البليهي من السوبر

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 28 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 28 يناير الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

بعد فشل انتقاله لبنفيكا وفيلا .. تيشيرا على طبق من ذهب للهلال

قدم نادي الهلال عرضه الأخير للبرازيلي أليكس تيشيرا، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد فترة من توقف المفاوضات من جانب وكيل أعمال اللاعب، الذي كان يرغب في الحصول على عرض أكبر.

تيشيرا أصبح لاعبًا حرًا خلال الفترة الحالية، بعدما انتهى عقده مع نادي جيانجسو الصيني، ليصبح محط أنظار العديد من الأندية، أبرزها نادي الهلال. " اقرأ التفاصيل "

الهلال يفقد البليهي أمام النصر بالسوبر السعودي

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن موقف علي البليهي مدافع نادي الهلال، من مباراة النصر القادمة في كأس السوبر السعودي، بعد دخوله المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي بدأ فيه.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أنه من المرجح أن يتم استبعاد البليهي من قائمة الهلال لمواجهة النصر، بناء على تقرير الإسباني خوان دويك، طبيب الهلال.

الهلال يوقع مع ثنائي الشباب عقود احترافية

قامت إدارة نادي الهلال بتوقيع عقود احترافية مع الثنائي عبد الله رديف، وأحمد الجبيع، لاعبا فريق الشباب بالنادي الأزرق.

الهلال أعلن عن التوقيع مع الثنائي رديف لمدة 3 سنوات والجبيع عامين، بناء على تقرير الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للزعيم.

حسم مباريات وبطولات .. ماذا إذا قمنا بحذف أهداف جوميس وحمد الله بمواجهات الديربي؟

يعد الفرنسي بافيتمبي جوميس والمغربي عبد الرزاق حمد الله، هما أبرز لاعبي فريقي الهلال والنصر، وقبل مواجهة السوبر السعودي بينهما، ماذا ستكون نتائج الفريقين إذا قمنا بحذف الأهداف التي سجلها الثنائي في مباريات الديربي. " شاهد التفاصيل "