بعد فشل انتقاله لبنفيكا وفيلا .. تيشيرا على طبق من ذهب للهلال

الطريق أصبح ممهدًا أمام الهلال للتعاقد مع تيشيرا

قدم نادي الهلال عرضه الأخير للبرازيلي أليكس تيشيرا، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد فترة من توقف المفاوضات من جانب وكيل أعمال اللاعب، الذي كان يرغب في الحصول على عرض أكبر.

تيشيرا أصبح لاعبًا حرًا خلال الفترة الحالية، بعدما انتهى عقده مع نادي جيانجسو الصيني، ليصبح محط أنظار العديد من الأندية، أبرزها نادي الهلال.

وعلم "جول" من مصادره أن وكيل أعمال تيشيرا قام بعرض اللاعب على نادي بنفيكا، ولكن الصفقة لم تنجح، بسبب عدم التوصل لاتفاق بين الطرفين، وهو ما دفعه للعودة والتفاوض مع نادي الهلال.

الهلال قدم عرضًا إلى اللاعب، ومنح لوكيل أعماله مهلة حتى 31 يناير الجاري، من أجل حسم الصفقة، وذلك لتكون فرصة تيشيرا الأخيرة في اللعب للزعيم.

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فيما أكدت تقارير صحفية إنجليزية، على أن نادي أستون فيلا الإنجليزي، كان يستهدف التعاقد مع أليكس تيشيرا، وذلك بعد مفاوضات بين مسؤولي النادي ووكيل أعمال اللاعب.

ولكن نجح أستون فيلا في التعاقد مع مورجان سانسون، لاعب وسط مارسيليا الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، مما يشير إلى أن صفقة ضم اللاعب البرازيلي لم تنجح.