أخبار الهلال اليوم | القحطاني يهاجم "VAR" .. وعودة كويلار والمعيوف والوطيان

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 9 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 9 ديسمبر الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

تقارير .. الهلال يزاحم بورتو على ضم البرازيلي هالك

دخل مسؤولو نادي الهلال ، في مفاوضات مع البرازيلي جيفانيلدو دي سوزا الشهير بـ"هالك"، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل اقتراب رحيله عن ناديه الحالي شنجهاي الصيني.

بعض التقارير أشارت إلى أن "هالك" وصل إلى طريق مسدود مع إدارة نادي شنجهاي الصيني، بسبب خلاف حاد حدث بينه وبين مدرب الفريق خلال الفترة الماضية. " اقرأ التفاصيل "

المزيد من الفرق

القحطاني: الـ"VAR" قتل حماس اللاعبين

يرى ياسر القحطاني، مهاجم نادي الهلال ومنتخب السعودية السابق، أن تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR"، تسببت في قتل حماس اللاعبين في الملاعب، مشيرًا إلى أن من يسجل هدفًا لا يحتفل إلا بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وقال القحطاني عبر حسابه على تطبيق "سناب شات" اليوم الأربعاء: "حكام الساحة أصبحوا يعتمدون على غرفة VAR بشكل مبالغ فيه، حيث لا يتخذون أي قرار حاسم إلا بعد العودة إلى تلك التقنية، يجب أن يتم تحديد مرتين لكل فريق للاستعانة بتلك التقنية في المباراة الواحدة".

الهلال يستعيد خدمات كويلار

يعود الكولومبي جوستافو كويلار، لاعب وسط فريق نادي الهلال إلى التدريبات الجماعية لفريقه، استعدادًا لمواجهة الوحدة يوم الأحد المقبل، بالدوري السعودي للمحترفين.

كويلار يشارك في التدريبات، بعدما منحه الإسباني خوان دوكي طبيب الفريق الضوء الأخضر، بعد التطور الإيجابي الذي شهدته إصابته في عضلة الساق، عقب جلسات علاجية، خضع لها الأيام الماضية.

المعيوف والوطيان يعودان إلى التدريبات

يعود ثنائي حراسة المرمى عبد الله المعيوف، وحبيب الوطيان إلى تدريبات فريق نادي الهلال، قبل مواجهة الوحدة المقبلة بالدوري.

المعيوف كان يعاني من إصابة في عضلة الفخذ الخلفية، بينما كان يعاني الوطيان من إصابة في عضلة الفخذ الأمامية.

جوميس يعلق على العنصرية في مواجهة سان جيرمان وباشاك شهير

علق الفرنسي بافيتمبي جوميس؛ مهاجم الهلال، على واقعة العنصرية التي شهدتها مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي وباشاك شهير التركي، في دوري أبطال أوروبا، إذ وجه الحكم الرابع عبارات عنصرية لأحد أفراد الجهاز الفني للفريق التركي.

وكتب جوميس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "الأبيض لا يتفوق على الأسود، والأسود لا يتفوق على الأبيض، لا للعنصرية!".

بشرى قبل مواجهة الوحدة

ينتظر أن يستعد الهلال خدمات ثلاثة من لاعبيه، قبل المواجهة المقبلة أمام الوحدة بالجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضحت صحيفة "الرياضية" أن الكولومبي جوستافو كويلار؛ لاعب الزعيم، من المنتظر أن ينتظم في المران الجماعي غدًا الخميس، حال منحه الجهاز الطبي الضوء الأخضر، بعد أن تطور بشكل ملحوظ خلال الجلسات العلاجية في الأيام الماضية، إذ كان يعاني من إصابة في عضلة الساق.

وأشارت الصحيفة أيضًا إلى أنه كذلك من المتوقع أن ينتظم ثنائي حراسة المرمى عبد الله المعيوف وحبيب الوطيان في التدريبات.

الشهراني يفلت من العقوبة

أوضحت صحيفة "عكاظ" أن ياسر الشهراني؛ لاعب الهلال، لن تتم معاقبته بعد اعتدائه على نيكوليتش؛ لاعب الرائد، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مؤخرًا.

وأشار مصدر مسؤول في الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى أن هذه الحالة لا يعتقد أن توضع على طاولة لجنة الانضباط والأخلاق، كون اللجنة معنية بالنظر في الحالات التي تحدث من وراء نظر الحكم أو في حال أن الحكم قد منح مرتكبها بطاقة حمراء، وهنا تنظر اللجنة للحالة لبحث هل تستحق عقوبة إضافية من عدمه.

دورينا الأغلى (7) | الهلال الأفضل في ثلاث والاتحاد يفعلها لأول مرة بالموسم

"جولة الجحفلة" المسمى الأنسب للجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ شهدت أكثر من مباراة تغيير النتيجة في اللحظات الأخيرة. ( طالع التفاصيل )