تقارير .. الهلال يزاحم بورتو على ضم البرازيلي هالك

الهلال يفاوض المهاجم البرازيلي هارك.

دخل مسؤولو نادي الهلال ، في مفاوضات مع البرازيلي جيفانيلدو دي سوزا الشهير بـ"هالك"، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل اقتراب رحيله عن ناديه الحالي شنجهاي الصيني.

بعض التقارير أشارت إلى أن "هالك" وصل إلى طريق مسدود مع إدارة نادي شنجهاي الصيني، بسبب خلاف حاد حدث بينه وبين مدرب الفريق خلال الفترة الماضية.

وأشارت صحيفة "أبولا" البرتغالية، إلى أن نادي الهلال أجرى اتصالات بشكل مبدئي مع المهاجم البرازيلي هالك، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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وأبدى مسؤولو نادي الهلال استعدادهم لتقديم عرض مغري للتعاقد مع جيفانيلدو دي سوزا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في حالة قبوله ارتداء قميص الزعيم خلال الفترة القادمة.

الصحيفة البرتغالية أكدت على أن المهاجم البرازيلي صاحب الـ34 عامًا، يسعى لتحديد مستقبله خلال الفترة المقبلة، في ظل تلقيه عرضين من بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي، منذ الشهر الماضي.

وكان هالك لاعبًا في صفوف نادي بورتو البرتغالي عام 2008 واستمر معه حتى 2012، لينتقل بعدها إلة زينت الروسي لمدة 4 مواسم، ثم انتقل إلى شنجهاي الصيني.

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وحدثت مشادة كلامية بين هالك والمدرب البرتغالي فيتور بيريرا، المدير الفني لفريق شنجهاي الصيني، بعدما قام بتبديله في مباراة الفريق أمام يوكو هاما مارينوس.