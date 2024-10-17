"الهلال سيتوج بالدوري الإنجليزي وأبطال أوروبا والمونديال" .. أسطورة حطمها العين في 56 دقيقة!

الهلال لا يحتاج إلى تلك المبالغات!

لا يختلف شخصان على أن الهلال هو الأفضل حاليًا في المملكة العربية السعودية دون منازع، وهو ما صور للبعض أنه قادر على مناطحة أفضل فرق العالم، وإذا شارك في الدوريات والبطولات الكبرى يستطيع أن ينافس عليها، دون مراعاة لفارق مستوى المنافسين في دوري روشن السعودي وتلك الدوريات العالمية!

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الهلال حقق الكثير من الأرقام القياسية مع المدرب البرتغالي جورج جيسوس محليًا وقاريًا، واستطاع أن يُحقق الثلاثية الموسم الماضي "دوري روشن، كأس الملك، السوبر".

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الهلال يستطيع المنافسة على الدوري الإنجليزي وأبطال أوروبا والمونديال

هذا ما قاله حمد المنتشري نجم الاتحاد السابق، عبر برنامج "دورينا غير"، حيث أكد على أن الأسماء التي يمتلكها الهلال تستطيع قيادته إلى دور نصف النهائي بدوري أبطال أوروبا بكل سهولة!

وأضاف: "لو شارك الهلال في دوري أبطال أوروبا سينافس على اللقب، لأنه يمتلك مجموعة عناصر مميزة وعلى مستوى الدوري فهو الأكثر جاهزية".

وأكد على كلامه في حلقة أخرى بنفس البرنامج أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر ولاعب توتنهام وروما السابق، الذي أكد على أن الهلال بهذا المستوى يستطيع أن ينافس في دوري أبطال أوروبا بكل أريحية.

وأوضح ميدو سبب حديثه قائلًا: "الهلال يمتلك تشكيلًا يضم ياسين بونو الحارس الذي يتمناه أي فريق أوروبي، وأيضًا خاليدو كوليبالي مدافع تشيلسي ونابولي السابق، وروبن نيفيز نجم ولفرهامبتون السابق وسيرجي سافيتش أحد أهم لاعبي الدوري الإيطالي وجواو كانسيلو الذي لعب لأكبر أندية أوروبا".

كما خرج محمد الدعيع أسطورة الهلال، يتحدث بأن ناديه سينافس على بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الدعيع خلال برنامج "دورينا غير": "الهلال سيذهب للمنافسة على لقب مونديال الأندية، كما نجح في الصعود إلى نهائي المونديال من قبل وواجه ريال مدريد، حتى لو كان المشاركين 44 فريقًا وليس 32 فقط!".

وكانت أهم التصريحات حينما أكد جيسوس مدرب الهلال نفسه، على أن فريقه قادر على المنافسة في أقوى الدوريات بالعالم، واحتلال أحد مراكزة الخمسة الأولى على الأقل!

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الهلال كبير .. لا يحتاج إلى تلك المبالغات!

هل ينتظر الهلال مثل هذه التصريحات المبالغ فيها من أجل إثبات أنه أفضل فريق في المملكة، وضمن الأفضل في قارة آسيا حاليًا؟ بالطبع لا، فالزعيم يمتلك الاسم الكبير الذي يهابه جميع منافسيه.

ولكن .. ليس من المنطقي أن نبالغ في التعبير عن قوة الهلال، خاصة وأن هناك فارق كبير جدًا بين المنافسين في الدوري الإنجليزي، عن المنافسين في دوري روشن السعودي، فهل من المعقول أن نساوي بين منافس مثل الأخدود وتوتنهام؟ مع كامل الاحترام لجميع الفرق.

وفي بطولة مثل دوري أبطال أوروبا، هل يستطيع الهلال مجاراة النسق العالي هناك واللياقة البدنية لدى اللاعبين في تلك الفرق؟ أعتقد أنه سيكون من الصعب الخروج حتى من دور المجموعات "بنظام البطولة القديم".

العين حطم تلك الأسطورة في 56 دقيقة فقط!

شاهدنا بأعيننا جميعًا في النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا، حينما واجه الهلال العين الإماراتي في نصف نهائي البطولة، فالجودة التي يمتلكها الأخير في مستوى لاعبيه كانت قريبة من جودة لاعبي الزعيم.

ووقتها تفوق العين على الهلال برباعية مقابل هدفين في مباراة الذهاب، قبل أن يخسر إيابًا بهدفين لهدف، ليتأهل الفريق الإماراتي للنهائي ويتوج باللقب.

رباعية العين في مباراة الذهاب تم تسجيلها في 56 دقيقة فقط، ليحطم تلك الأسطورة التي تقول أن الهلال يستطيع المنافسة في كبرى البطولات وتحقيق الإنجازات.

والآن .. عدنا إلى نفس السيناريو والتصريحات، والهلال حتى الآن لم يصطدم باختبار قوي وحقيقي في الموسم الحالي 2024-25، لأن جميع منافسيه في الدوري يمروا حاليًا بظروف غير جيدة، حتى العين الذي سيلعب أمامه المباراة القادمة في دوري أبطال آسيا للنخبة، لا يمر بأفضل فتراته.