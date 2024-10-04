"سننافس على مونديال الأندية 2025" .. أسطورة الهلال يستشهد بالتتويج بكأس العالم للناشئين!

هل ينجح الهلال في المنافسة على لقب مونديال الأندية؟

يرى محمد الدعيع، أسطورة نادي الهلال، أن ناديه سيتمكن من المنافسة على كأس العالم للأندية 2025، على الرغم من مشاركة 32 فريقًا من أقوى فرق العالم.

وقال الدعيع خلال تصريحات عبر برنامج "دورينا غير": "أتمنى أن يدعم صفوفه بلاعب أجنبي قبل انطلاق كأس العالم للأندية 2025".

وأضاف: "الهلال سيذهب للمنافسة على كأس العالم للأندية، مثلما صعد لنهائي المونديال وواجه ريال مدريد، حتى لو كانت البطولة تضم 44 فريقًا وليس 32 فقط".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

واختتم الدعيع تصريحاته قائلًا: "جميع مدربي العالم يشيدون بالهلال ومستواه، والأمر ليس صعبًا عليه. في كأس العالم للناشئين 1989، قال الجميع إننا سنودع البطولة مبكرًا، ولكننا نجحنا في التتويج باللقب".

وشارك الدعيع مع جيل المنتخب السعودي للناشئين في مونديال 1989، حيث تمكن من التتويج بالبطولة التي أقيمت في إسكتلندا، في واحدة من أبرز إنجازات الكرة السعودية عبر التاريخ.