بعد إزالة اسم الملز .. تحديد موقف المملكة أرينا "النهائي" من كلاسيكو الهلال والاتحاد!

تحديد ملعب مباراة الهلال والاتحاد في الجولة الرابعة..

استقرت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، على تحديد ملعب مباراة الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد، في الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن، بعد جدل إزالة ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد بالملز، في وقت سابق.

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وأثار مسؤولو رابطة دوري المحترفين، حالة من التساؤلات، خلال الأيام الماضية، بعد إزالة اسم ملعب الملز من مكان استضافة مباراة الهلال والاتحاد، على الموقع الرسمي للدوري السعودي، مع وضع عبارة (يحدد لاحقًا).

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وذكرت صحيفة "الجزيرة" أن مواجهة الهلال والاتحاد، في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، ستقام رسميًا في ملعب الأمير فيصل بن فهد، لعدم جاهزية ملعب المملكة أرينا.

ويحافظ الهلال والاتحاد على العلامة الكاملة، بعد مرور أولى جولتين من مسابقة دوري روشن السعودي، منذ انطلاق موسم 2024-2025، حيث فاز الهلال على الأخدود (3-0)، وانتزع فوزًا على ضمك (3-2)، فيما تخطى الاتحاد عقبتي الخلود والتعاون بنتيجتي (1-0) و(2-1) على الترتيب.

ونشر الإعلامي الرياضي معن القويعي، صورة لملعب المملكة أرينا، في منتصف أغسطس الماضي، وكان يخضع لأعمال الصيانة، الأمر الذي أثار قلق الجماهير الهلالية من عدم اللحاق من تجهيز الملعب قبل قمة الاتحاد وانطلاق بطولة دوري النخبة الآسيوية.