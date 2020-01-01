3 أرقام مذهلة للهلال بعد انتصاره على الاتحاد في الدوري السعودي

الهلال خطف الفوز في آخر اللحظات

حقق الهلال انتصارًا ثمينًا وقاتلًا على ضيفه الاتحاد مساء أمس السبت في ختام الجولة الـ19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، ليُعزز صدارته لجدول ترتيب البطولة بـ44 نقطة وبفارق 3 نقاط عن النصر الذي هزم الحزم 2-0.

ونجح الهلال في خطف نقاط المباراة الثلاثة بهدف قاتل من ركلة جزاء ترجمها بنجاح كارلوس إدواردو في اللحظات الأخيرة من اللقاء الذي أقيم على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

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الهلال حقق 3 أرقام مذهلة من الفوز بالكلاسيكو السعودي، الأول هو حفاظه على سجله خالٍ من الخسائر في الدوري السعودي لليوم الـ88، إذ لم يخسر الفريق أي لقاء منذ سقط أمام النصر في 27 أكتوبر الماضي وضمن الجولة الثامنة بهدفين مقابل هدف واحد.

الزعيم لعب منذ تلك المباراة 10 مباريات فاز في 6 وتعادل في 4، وهو ما جعله يتقدم للصدارة.

الرقم الثاني خاص بمباريات الكلاسيكو ضد الاتحاد، إذ أتم النادي 1212 يومًا دون الخسارة أمام الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين.

وكان آخر انتصار للاتحاد على الهلال في الدوري قد حدث في الجولة السابعة من موسم 2016-2017 بهدفين دون رد، وبعدها لعب الفريقان 10 مباريات بينها مباراة الأمس فاز الهلال في 7 منها وتعادل في 3.

وقد رفع الزعيم رصيده من الانتصارات في الدوري السعودي للمحترفين على الاتحاد إلى 11 من 24 مباراة خاضاها الطرفان في البطولة، وقد اكتفى الاتحاد بخمسة انتصارات وتعادل الطرفان في 8 مباريات.