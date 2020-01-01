كارلوس إدواردو يطمح لمعادلة رقم تياجو نيفيز في كلاسيكو الهلال والاتحاد

صانع الألعاب البرازيلي يهدف لكسر المزيد من الأرقام

يستعد الهلال للمواجهة الكبرى أمام الاتحاد في الجولة الـ19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي مساء اليوم السبت على ملعبه جامعة الملك سعود بالرياض، ويطمح نجمه كارلوس إدواردو لتحقيق رقم خاص به يتعلق بالكلاسيكو السعودي.

أفضل هدافي الأجانب في تاريخ الهلال يمتلك 7 أهداف في مرمى الاتحاد أحرزها خلال 6 مباريات على مدار 4 سنوات وتحديدًا منذ أكتوبر 2015 حتى سبتمبر الماضي، حين أحرز هدفين.

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صانع الألعاب صاحب الـ30 عامًا يطمح لإحراز هدف سابع ليُعادل رقم تياجو نيفيز نجم الهلال السابق الذي يتصدر قائمة هدافي فريقه في مواجهات الكلاسيكو ضد الاتحاد، إذ يمتلك 7 أهداف سجلها خلال 4 مباريات، وقد بدأ التسجيل في ديسمبر 2009 واستمر حتى مايو 2015.

مشاركة كارلوس إدواردو من بداية المباراة مازالت غير مؤكدة، إذ بات الإيطالي سيباستيان جيوفينكو جاهزًا لخوض اللقاء ولذا يُفاضل المدرب رازفان لوشيسكو بين اللاعبين للبدء بأحدهما، ولم يُعلن عن قراره بعد والمتوقع ألا يُحسم الأمر سوى بإعلان التشكيل الأساسي قبل صافرة البداية بساعة تقريبًا.

يُشار إلى أن إدواردو ربما يخوض موسمه الأخير مع الفريق العاصمي، إذ ينتهي عقده مع الهلال في يونيو القادم وقد تحدث وكيله قبل عدة أيام مؤكدًا أن جميع الخيارات مفتوحة أمامهما، سواء تجديد العقد والبقاء في الرياض أو الرحيل لوجهة أخرى.