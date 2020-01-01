وكيله: هذه حقيقة العرض السعودي لضم فرجاني ساسي

اللاعب التونسي تألق مع الزمالك منذ انضمامه إليه قادمًا من النصر، فهل يعود إلى الدوري السعودي؟

أوضح مهند عون حقيقة وجود عرض رسمي من أحد أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي لموكله فرجاني ساسي نجم الزمالك المصري ومنتخب تونس.

صاحب الـ27 عامًا كان قد خاض تجربة قصيرة في الدوري السعودي، إذ ارتدى قميص النصر قادمًا من الترجي خلال يناير 2018 مقابل 2 مليون يورو، لكنه لم يستمر معه سوى حتى نهاية الموسم قبل أن يشد الرحال إلى الزمالك المصري في صفقة لم يُعلن عن قيمتها المالية وقد مولها المستشار السعودي رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ.

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ولم يلعب ساسي مع النصر سوى 9 مباريات، 8 منها في الدوري السعودي وواحدة في كأس خادم الحرمين الشريفين، أحرز خلالهما هدفين ولم يُقدم أي تمريرة حاسمة.

وارتبط اللاعب بالرحيل عن ناديه المصري بنهاية الموسم الجاري خاصة لارتفاع راتبه وفي ظل الأزمة المالية التي يُعاني منها ناديه، وفيما تحدث البعض عن وجود عروض من الدوري التركي، أفادت مصادر صحفية أخرى عن وجود عرض رسمي من نادي الاتحاد السعودي لضمه الموسم القادم ليخلف الهولندي كريم الأحمدي.

مهند عون تحدث عن حقيقة تلك الأخبار لصحيفة اليوم السابع المصرية قائلًا "لا يوجد أي شيء رسمي في هذا الملف حتى الآن، فرجاني ساسي لم يتلق أي عرض رسمي من أي نادٍ سعودي حتى يتم الحديث عنه".

يُذكر أن ساسي تُوج مع الزمالك ببطولات كأس الكونفدرالية الأفريقية والسوبر القاري والمحلي، وقد خاض مع الفريق هذا الموسم 23 مباراة ويتواجد حاليًا في بلاده تونس ويتدرب في منزله بسبب توقف النشاط الكروي في مصر نتيجة أزمة فيروس كورونا.