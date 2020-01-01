أخبار الاتحاد اليوم | كاريلي يرغب في التعاقد مع الشناوي

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 29 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الجمعة 29 مايو 2020 ...

إدارة الاتحاد تُخاطب فيفا للحصول على قيمة تعويض المولد

خاطبت إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائلي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لإخطاره بعدم تسديد لاعب الفريق السابق والأهلي الحالي "سعيد المولد" لقيمة التعويض التي حكم به فيفا لصالح الاتحاد والبالغ مليون ريال سعودي.

الاتحاد يستقر على رحيل 4 محترفين عن صفوفه

أفادت المصادر الصحفية المتابعة لقلعة العميد أن الإدارة بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة فابيو كاريلي استقرت على التخلي عن 4 محترفين أجانب قبل انطلاق الموسم القادم، وهم أليكساندر بريجوفيتش وأليكس بيزيتش وجاري رودريجيز وسيكو سانوجو.

كاريلي يرغب في التعاقد مع أحمد الشناوي

كشفت مصادر صحفية عن رغبة فابيو كاريلي المدير الفني للاتحاد تعزيز مركز حراسة المرمى في الفريق بلاعب أجنبي بدلًا من البرازيلي مارسيلو جروهي، وقد وقع اختياره على المصري أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز الذي فقد مكانه الأساسي في ناديه لصالح المهدي سليمان.

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الكشف عن تحضيرات الاتحاد استعدادًا لاستئناف الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن تحضيرات الاتحاد لتنسيق معسكر قبل استئناف مباريات الدوري السعودي للمحترفين. التفاصيل هنا