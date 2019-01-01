الشلهوب: نتيجة الذهاب تمنحنا الأفضلية لكنها ليست مطمئنة

قائد الزعيم يؤكد أن كل شيء وارد في النهائيات

يرفض محمد الشلهوب؛ لاعب الهلال السعودي، التعويل على فوز فريقه في لقاء ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريدز الياباني، مؤكدًا على ضرورة التركيز في الإياب، كون النهائي وارد به كل شيء.

الزعيم حقق الفوز أمام الفريق الياباني بالذهاب في التاسع من الشهر الجاري، بهدف وحيد، سجله البيروفي أندريه كاريلو، على ملعب جامعة الملك سعود.

ووصلت بعثة الأزرق مساء أمس الأحد، إلى اليابان، استعدادًا لخوض لقاء الإياب في 24 من الشهر الجاري، على ملعب ساتياما.

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وقال الشلهوب، خلال تصريحاته لبرنامج "صدى الملاعب": "الله يوفقنا، دعواتكم وتشجيعكم لنا هو الداعم الحقيقي، لأن نتيجة الذهاب ليست مطمئنة، علينا أن ندخل اللقاء مركزين، قد تكون تعطينا أفضلية، لكننا لا ننظر لها، فنحن نخوض نهائي وارد به كل شيء".

وأضاف: "نحاول أن نجعل الثالثة ثابتة، وصلنا للنهائي ثلاث مرات في آخر ست سنوات، من المهم أن تحصل السعودية حاليًا على دوري أبطال آسيا، ونحن عازمون على إهداء الكأس لولي العهد تقديرًا على دعمه الكبير لنا".

يذكر أن الهلال كان قد التقى بأوراوا في نهائي البطولة الآسيوية عام 2017، وفاز الأخير في الذهاب 1-0، ثم تعادلا في الإياب 1-1، ليحصد الفريق الياباني اللقب.