عضو هلالي ذهبي يتكفل بـ500 تذكرة للطلاب المبتعثين باليابان

عضو شرف الهلال يتكفل بتذاكر مجانية لجماهير الزعيم.

تكفل عبد العزيز بن صالح الراجحي، عضو شرف الهلال الذهبي، بـ500 تذكرة، لحضور مباراة الزعيم أمام أوراوا ريد الياباني، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

الهلال يستعد لمواجهة أوراوا الياباني، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، مساء يوم الأحد المقرر له 24 نوفمبر الجاري، على ملعب سايتاما 2002 الياباني.

ونشر عبد العزيز الراجحي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يعلن خلالها دعمه للهلال، بالتكفل بـ500 تذكر للجماهير التي ستحضر المباراة.

وجاء نص تغريدة الراجحي كالآتي: "دعمًا لنادي الهلال في مهمته الوطنية بنهائي دوري أبطال آسيا، وتقديرًا لجماهير الزعيم الكبيرة، أتكفل بـ 500 تذكرة لجماهيرنا في ملعب سايتاما من الطلاب المبتعثين وغيرهم من الزعماء، الله يوفق الهلال وان شاء الله (السابعة) للزعيم".

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قد حقق الفووغادرت بعثة فريق نادي الهلال نحو العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الأحد، وذلك استعدادًا لمواجهة أوراوا ريد الياباني.

إدارة الهلال قررت نقل معسكر الفريق الأزرق من طوكيو إلى سايتاما قبل المباراة بـ48 ساعة، من أجل الاقتراب من ملعب المباراة، توفيرًا للمجهود.

فريق الهلال حقق الفوز على أوراوا ريد الياباني، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا بهدف دون رد، باللقاء الذي جمع بينهما يوم السبت 9 نوفمبر الجاري، على ملعب محيط الرعب بالعاصمة السعودية الرياض.