لهما نصيب الأسد من الإشادات - فماذا قدم البليهي وكاريلو أمام أوراوا؟

تبدلت الآراء حول المدافع، والجناح استحق محاربة الهلال لشرائه

اتفق الجميع عقب نهاية مواجهة الهلال السعودي وأوراوا ريدز الياباني على أداء الثنائي علي البليهي؛ مدافع الفريق، والجناح الأيمن البيروفي أندريه كاريلو، وأنصبت الإشادات عليهما.

الزعيم هزم الفريق الياباني بهدف وحيد، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

الدفة تحولت فبعدما كانت الأغلبية تهاجم البليهي منذ لقاء الإياب أمام السد القطري بقبل النهائي، وتنتقده معتبرةً إياه ثغرة كبيرة في الدفاع، تحول كل هذا إلى عبارات مدح وثناء.

الأرقام تثبت أحقية المدافع الإشادات الجماهيرية، حيث كان إجمالي تمريراته 85، بدقة وصلت نسبتها إلى 95.3%، وله تمريرتين طويلتين، و3 كرات مشتتة.

أما الالتحامات فكانت تسع منها أربع ناجحة، بينما لم الكرة 99 مرة، واعترضها ثلاث مرات.

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وبالانتقال إلى الجناح البيروفي فهو صاحب هدف المباراة، ومن اختاره الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للحصول على جائزة أفضل لاعب.

كاريلو سدد على المرمى مرتين، وسجل هدفًا، فيما كانت إجمالي تمريراته 54 بنسبة دقة 78%، بجانب خلقه لأربع فرص.

يذكر أن لقاء الإياب بين الفريقين من المقرر أن يقام في 24 من الشهر الجاري بالعاصمة اليابانية "طوكيو".