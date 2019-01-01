لا تحاولوا - الأرض تثبت أن كأس آسيا 2019 هلالي

هذه المرة الهلال قادر بعد إخفاق عامي 2014 و2017

مباراة رائعة قدمها الهلال السعودي أمام أوراوا ريدز الياباني من ناحية الأداء، أجمع عليه السعوديون واليابانيون معًا، فوز مسحق، لكن ماذا عن النتيجة؟

هدف وحيد سجله الزعيم برأسية كاريلو، بعد عديد الفرص المحققة التي أهدرها اللاعبون، أن تخرج بهدف وحيد من محيط الرعب، فهذا غير كافٍ على الإطلاق.

حالة من القلق مسيطرة على الوضع حاليًا، فرحة يعكرها القلق من الإياب المنتظر في العاصمة اليابانية "طوكيو"، خوف من فقدان لقب دوري أبطال آسيا، الذي كان على بعد خطوات قليلة من الأزرق عامي 2014 و2017، لكنه أبى وألقى بنفسه بين أحضان خصومه، فلا يريد الجمهور أن يعيش هذا الكابوس مرة أخرى.

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لكننا قادمين بلمحة أمل للجماهير، لمحة من أرض الواقع تؤكد أن الهلال قادر على أن يتوج بطلًا على الأراضي اليابانية هذه المرة، ويثأر من خسارة نهائي 2017 أمام أوراوا..

يتوقع البعض أن الفريق الياباني سيكون سرشًا على أرضه، ربما، لكن ما قدمه خلال الفترة الماضية يثبت عكس ذلك.

على مستوى النسخة الحالية من البطولة، فأوراوا خاض ست مباريات على أرضه قبل الوصول إلى النهائي، لم ينتصر سوى في ثلاث منها فقط، بينما خسر مباراتين وتعادل في آخر.

وبشكل عام، فأبناء اليابان في آخر عشر مباراة على أرضهم، لم يحقق الفوز سوى مرتين فقط، بينما هُزموا في ستة آخرين، وتعادلوا في اثنين.

أما الزعيم، ففي ست مباريات قارية هذا العام خارج أرضه، فاز في ثلاثة منها، وحقق ثلاثة تعادلات وخسر مرة وحيدة.

وبشكل عام وبمختلف البطولات، انتصر الأزرق في ثماني مباريات من أصل آخر عشرة لقاءات لعبها بمحيط الرعب، في المقابل تلقى ثلاث هزائم وتعادل وحيد.

إذا استمر كلا الفريقين على هذا المنوال، فحتمًا الهلال قادر على إسقاط أوراوا على أرضه، والظفر باللقب القاري.