النني يكشف سبب نجاح صلاح في الدوري الإنجليزي

تعرف على تصريحات النني حول محمد صلاح

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

كشف محمد النني، لاعب بشكتاش التركي، عن طبيعة علاقته مع محمد صلاح، مهاجم ليفربول، متحدثًا عن أبرز مميزات الأخير.

صلاح حصل على جائزة أفضل لاعب في ليفربول عن شهر أغسطس.

وقال النني في تصريحات لصحيفة ميليات التركية: "صلاح بمثابة الأخ لي. لقد لعبنا سويًا في فريق واحد بمصر وبعدها غادر قبلي إلى بازل وتبعته وحتى عندما رحل إلى انجلترا سافرت خلفه".

وتابع: "لا أود أن أقول إنّه صديقي لأنه أقرب إليّ من ذلك. الجميع يعرف عظمته وفي رأيي هو أحد أفضل اللاعبين في البريميرليج لأنه يعرف ما الذي يرغب في تحقيقه ويمتلك الذكاء ويعتني بالتفاصيل الصغيرة التي تجعله يتفوق على المنافس".

النني لعب مع صلاح في المقاولون العرب قبل الاجتماع مرة أخرى بفريق بازل السويسري.

وغادر صاحب الـ 27 عامًا إلى بشكتاش بعد 3 مواسم قضاها في أرسنال الإنجليزي، كما يعد اللاعب ركيزة أساسية في تشكيل المنتخب المصري.