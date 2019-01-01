صلاح يحصد جائزة لاعب شهر أغسطس في ليفربول
بقلم علي سمير تابعوه على تويتر
توج محمد صلاح المحترف المصري في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، مستواه المميز مع الفريق بالحصول على جائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس.
صلاح ظهر كأساسي في أربع مباريات مع ليفربول بالدوري الإنجليزي الشهر الماضي، وتألق بشكل لافت في معظمهم.
صلاح سجل 3 أهداف خلال أغسطس، حيث أحرز هدفاً في نورويتش سيتي وصنع آخر بنفس المباراة.
💫 تهانينا @MoSalah! 💫— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) September 12, 2019
نقدم لكم أفضل لاعب من @StanChart في شهر أغسطس! 🏆 pic.twitter.com/iWhkD9q0oe
وتمكن من هز شباك أرسنال بثنائية في الفوز على المدفعجية بنتيجة 3/1، كما صنع هدفاً في الانتصار أمام بيرنلي بثلاثية نظيفة.
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وغاب صلاح عن التسجيل خلال مباراتي الريدز أمام تشيلسي بالسوبر الأوربي، ساوثهامبتون في البريميرليج، ومانشستر سيتي بكأس الدرع الخيرية.
وتأتي الجائزة كدفعة معنوية كبيرة للدولي المصري، قبل مباراة الفريق القادمة أمام نيوكاسل يوم السبت، بالجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.