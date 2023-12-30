النصر يقسو على التعاون بسلاح سري.. ويواصل مطاردة الهلال

بروزوفيتش كلمة السر

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حقق النصر فوزا غاليا أمام مضيفه التعاون (4-1) اليوم السبت، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، ضمن الجولة التاسعة عشرة من دوري روشن السعودي موسم 2023-2024.

تقدم التعاون عن طريق أشرف المهديوي في الدقيقة 13، قبل أن يتعادل مارسيلو بروزوفيتش للنصر في الدقيقة 26، ويتقدم إيمريك لابورت في الدقيقة 35، فيما أحرز أوتافيو الهدف الثالث للعالمي في الدقيقة 50 ورونالدو وقع على الرابع في الدقيقة 90+2.

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بهذه النتيجة، واصل النصر مطاردة القمة، إذ رفع رصيده إلى 46 نقطة في الوصافة، بفارق 7 نقاط عن الهلال المتصدر، بينما احتفظ التعاون بالمركز الرابع، برصيد 34 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الأهلي (الثالث).

المباراة بدأت سريعة من الطرفين، وفي الدقيقة 11 حصل التعاون على ركلة جزاء، بعد اصطدام يد المدافع عبد الإله العمري بوجه جواو بيدرو في كرة مشتركة بمنطقة جزاء النصر.

وفي الدقيقة 13، سدد المهديوي ركلة الجزاء على يمين الحارس نواف العقيدي، الذي تصدى لها، قبل أن تعود الكرة إلى المهديوي من جديد ليسجل هدف التقدم.

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بعد الهدف، فرض النصر حصارًا مطبقًا على التعاون، حتى جاءت الدقيقة 26، ومن جملة سريعة بين الثلاثي رونالدو وتاليسكا وبروزوفيتش، وصلت الكرة إلى الأخير في وضع انفراد، ليسجل تعادل العالمي.

واصل النصر هجومه، وأرسل سلطان الغنام كرة عرضية أبعدها الدفاع إلى ركنية، نفذها تيليس مثالية، لكن تسديدة العمري ارتطمت بالعارضة، لتخرج إلى ركنية ثانية، هذه المرة وضعها بروزوفيتش على رأس لابورت، الذي هز الشباك في الدقيقة 35.

في الدقيقة 40، أرسل رونالدو تمريرة مثالية لماني بكعب القدم، الذي بعث عرضية لأوتافيو لكنها جاءت عالية المرمى.

وشهد الوقت بدل الضائع، توغل جواو بيدرو داخل المنطقة، حيث أرسل تسديدة صاروخية تصدى لها ببراعة نواف العقيدي.

وفي الدقيقة 50، وجه بروزوفيتش عرضية من داخل منطقة الجزاء، أبعدها مهديوي صوب أوتافيو في موقع مميز، ليسجل هدف قتل المباراة.

تلقى رونالدو تمريرة متقنة من بروزوفيتش، وضعته منفردا بالحارس سانتوس، وتمكن من مراوغته بصعوبة، لكنه سدد خارج المرمى في الدقيقة 55.

وفي الدقيقة 72، رفض القائم هدفا من كريستيانو، بعدما تلقى تمريرة متقنة من تيليس وأطلق صاروخا بيسراه، اكتفى حارس التعاون بمشاهدته.

حاول التعاون العودة إلى المباراة، لكن فخ التسلل الذي نصبه دفاع النصر أظهر فعالية كبيرة، حتى جاءت الدقيقة 82، حين دخل ماتيوس دوس سانتوس في وضع انفراد، وسدد كرة تصدى لها الحارس العقيدي ببراعة، قبل أن يسدد كرة أخرى بعد دقيقة خارج المرمى.

مرت دقائق المباراة التالية بهدوء، حتى أحرز رونالدو الهدف الرابع في الدقيقة 90+2 برأسية مميزة، ليحسم النصر المواجهة بسلاحه السري المتمثل في توغلات ثنائي الوسط بروزوفيتش وأوتافيو.

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