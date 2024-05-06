"النصر ينتظر الهدية" .. مفاجأة قانونية تمنح الاتحاد خطة للثأر من الهلال قبل نهائي كأس الملك!

خطة ماكرة من الاتحاد..

فجر حسين عبد الغني، أسطورة الأهلي، مفاجأة حول إمكانية تحرك نادي الاتحاد، لحرمان نجم الهلال، مالكوم فيليب، من المشاركة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، أمام النصر.

الهلال حرم الاتحاد من فرصته الأخيرة للمنافسة على الألقاب هذا الموسم، بعد إقصائه من نصف نهائي كأس الملك، بنتيجة (2-1)، ليضرب موعدًا مع النصر الذي تأهل على حساب الخليج بنتيجة (3-1).

وقال الإعلامي خالد الشنيف، إن الاتحاد لم يتقدم - حتى الآن - بأي شكوى رسمية ضد مالكوم، على خلفية تداول مقاطع للبرازيلي وهو يوجه إشارة غير أخلاقية لجماهير العميد بعد إحراز سعود عبد الحميد لهدف الهلال الثاني في المباراة، ليتساءل عبد الغني حول مدى إمكانية انتظار الاتحاد لما قبل نهائي كأس الملك، والتقدم بشكوى رسمية تحرم اللاعب من المشاركة في النهائي.

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من جانبه، ذكر المستشار القانوني يعقوب المطير، عبر برنامج "دورينا غير"، أن الاتحاد يحق له تقديم شكوى رسمية على المخالفة، خلال 30 يومًا من تاريخ الواقعة، وإلا يتم إسقاط المخالفة للتقادم، ولا يحق لأي جهة تقديم شكوى، وفقًا للمادة 42، علمًا بأن مباراة الكلاسيكو قد أقيمت في 30 أبريل الماضي، وفي حالة إقامة النهائي قبل نهاية الشهر الجاري، فإن العميد يحق له تقديم الشكوى.

في المقابل، رد المطير على استفسار محمد نور، أسطورة الاتحاد، بأن النادي يمكنه تقديم الشكوى خلال يومي 28 أو 29 مايو، قائلًا إن قرار لجنة الانضباط سيستغرق وقتًا لإصدار القرار النهائي، حيث ينعقد الاجتماع عقب إفادة من اللاعب، ومخاطبة الناقل الرسمي للحصول على شريط المباراة من أجل مشاهدتها، وفي حالة عدم التقدم بشكوى، فلن تبدأ اللجنة في اتخاذ أي إجراء حول هذا الموضوع.

وأوضح الشنيف أن الاتحاد لم يتقدم أي بشكوى ضد مالكوم، ما يعطي ردًا على عدم إصدار لجنة الانضباط لأي عقوبة ضد اللاعب خلال الساعات الماضية، في ظل استعداد الهلال لملاقاة الأهلي، مساء اليوم، في قمة مؤجلة من الجولة 28 من دوري روشن السعودي.