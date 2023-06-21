"النصر يلاحقني" .. كواليس اجتماع لويس كاسترو مع إدارة بوتافوجو وقراره النهائي

لويس كاسترو يتخذ قراره النهائي في عرض نادي النصر

عقد المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، اجتماعًا مع إدارة ناديه بوتافوجو البرازيلي؛ بعد عرض النصر "الضخم"، للتعاقد معه بداية من الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

النصر يبحث عن مدير فني أجنبي جديد، بعد إقالة الفرنسي رودي جارسيا، في شهر أبريل الماضي، وإسناد المهمة بشكل مؤقت، إلى الكرواتي دينكو إيليتشيتش، حتى نهاية موسم 2022-2023، والذي أُسدِل الستار عنه بشكل رسمي.

ووفقًا لصحيفة "globo" البرازيلية، أخبر المدير الفني البرتغالي، إدارة بوتافوجو، بأنه مستمر مع الفريق الأول لكرة القدم، ولن يقبل عرض نادي النصر، أو إغراءات تدريب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

وأكد لويس كاسترو لمسؤولي النادي البرازيلي، على أنه يتعامل مع مضايقات نادي النصر، بهدوء وبروح دعابة؛ وفقًا لما ذكرته الصحيفة بالنص.

وأوضحت أن كاسترو، يرفض ترك مشروع بوتافوجو، في منتصف الطريق؛ حيث لا يزال يرغب في تحقيق المزيد من البطولات والألقاب معه؛ بعيدًا عن الأموال التي كان من الممكن أن يحصل عليها من قلعة العالمي.

جدير بالذكر أن جماهير الفريق البرازيلي، تمسكت بالمدير الفني البرتغالي؛ حيث قامت بمظاهرة حب عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "انستجرام"؛ بعد أنباء قبوله عرض النصر.