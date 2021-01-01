النصر يكتسح السد بثلاثية مقابل هدف في انطلاقة مينيز

تعرف على نتائج مباريات اليوم بدوري أبطال آسيا

حقق فريق نادي النصر، الفوز على نظيره السد القطري بثلاثة أهداف مقابل هدف وفي المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال آسيا.

تقدم عبد الرزاق حمد الله بالهدف الأول للنصر بالدقيقة 37 من زمن المباراة، عن طريق ركلة جزاء، سددها بقوة في الدقيقة 37 من زمن المباراة.

وتمكن الإسباني سانتي كازورلا من إدراك هدف التعادل لنادي السد بالدقيقة 58 من عمر اللقاء، وذلك عن طريق ركلة حرة مباشرة، سددها من خارج منطقة الجزاء، بعدما سدد الكرة بقدمه اليسرى في أقصى الزاوية اليمنى.

وأعاد عبد المجيد الصليهم التقدم لفريق نادي النصر بالدقيقة 79 من عمر المباراة، قبل أن يضيف زميله خالد الغنام الهدف الثالث بالوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليقود الفريق الأصفر لتحقيق فوزًا مهمًا.

وفي نفس المجموعة، حقق فريق فولاد خوزستان الإيراني، من تحقيق الفوز على الوحدات الأردني بهدف دون رد، بالمباراة التي أقيمت على ملعب استاد الملك فهد الدولي.

سجل هدف المباراة الوحيد، اللاعب البرازيلي لوسيانو بيريرا عن طريق ركلة جزاء، بالدقيقة 44 من عمر المباراة، ليقود فريقه لتحقيق الانتصار.

وبذلك يرفع النصر رصيده إلى النقطة الرابعة في صدارة المجموعة الرابعة، وفولاد الإيراني في المركز الثاني بنفس رصيد النقاط، والوحدات الأردني ثالثًا بنقطة واحدة، والسد بالمركز الرابع بنقطة.

وفي منافسات المجموعة الخامسة، تعادل فريق الوحدة الإماراتي مع نظيره جوا الهندي سلبيًا، كما تلقى الريان القطري الخسارة من بيرسبوليس الإيراني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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بيرسبوليس يرفع رصيده إلى النقطة الرابعة في صدارة المجموعة، وجوا الهندي بالمركز الثاني بنقطتين، والوحدة الإماراتي والريان القطري الثالث والرابع بنقطة واحدة.

وتعادل القوة الجوية العراقي مع باختاكور الأوزبكي سلبيًا، فيما حققت نفس النتيجة في مباراة تركتور سازي الإيراني أمام الشارقة الإماراتي.

الشارقة الإماراتي ظل في صدارة المجموعة بأربع نقاط، وخلفه تركتور بنقطتين بالمركز الثاني، ثم باختاكور الثالث بنقطتين، والقوة الجوية المركز الرابع بنقطة واحدة.