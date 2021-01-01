ميكالي: الهلال لن يتنازل عن الفوز على شباب الأهلي الإماراتي

المدير الفني لفريق الهلال يتحدث عن مواجهة فريقه أمام شباب الأهلي

أكد البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، على أن فريقه لن يتنازل عن تحقيق الفوز في مباراة شباب الأهلي دبي الإماراتي، متحدثًا عن عودة المصابين في تلك المباراة.

الهلال سيواجه شباب الأهلي دبي مساء غدٍ الأحد، بالجولة الثانية ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد.

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ميكالي قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة: "نخوض مباراة شباب الأهلي بهدف الفوز والحصول على النقاط الثلاث، وذلك من أجل تحقيق هدفنا بالتأهل من دور المجموعات".

مدرب الهلال تابع: "يعاني الثلاثي جانج هيون سو ولوسيانو فييتو وأندريه كاريلو، يعانون من الإصابات، وقمت بتغييرهم خلال المباراة السابقة أمام أجمك الأوزبكي بسبب ذلك".

روجيرو واصل: "الثلاثي المصاب متواجد حاليًا في العيادة الطبية، وأجريت لهم الاختبارات، واقتربوا بشدة من العودة، وننتظر إشارة الجهاز الطبي لمعرفة جاهزيتهم موقفهم من مباراة الغد".

وتعادل الهلال مع أجمك الأوزبكي بهدفين لمثلهما، في مباراة الجولة الأولى، ضمن منافسات المجموعة الأولى، ببطولة دوري أبطال آسيا.