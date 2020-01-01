النصر يُقيد آدم ويحيى ومختار علي في القائمة الآسيوية

الإدارة نجحت في قيد الثلاثي كلاعبين سعوديين

شهدت قائمة نادي النصر السعودي، المرفوعة إلى الاتحاد الآسيوي، للمشاركة في النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا، تواجد العديد من الأسماء الشابة.

وتواجد الثلاثي عبد الفتاح آدم، ومختار علي، وأيمن يحيى، لاعبي الفريق في القائمة التي ستمثل الفريق في النسخة الجديدة.

التقارير أكدت أن الإدارة نجحت في قيد الثلاثي كلاعبين سعوديين بعد موافقة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على هذا القرار.

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وشارك الثنائي مختار علي وأيمن يحيى مع المنتخب السعودي الأولمبي تحت 23 عاماً، في نهائيات كأس آسيا المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 م، والتي حقق فيها الأخضر السعودي المركز الثاني وتأهل إلى البطولة الأولمبية.

وضم النصر اللاعبين الثلاثة إلى القائمة القارية، التي سيخوض بها منافسات دوري أبطال آسيا، في نسخة الموسم الجاري.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يشترط للاعبين المشاركين وجود الهوية الوطنية، وشهادة الميلاد، وجواز السفر، مما صنع حالة جدل حول قيد هذا الثلاثي.

إدارة النصر تجتمع مع جوليانو بسبب انخفاض مستواه

وعلى الصعيد الأجنبي، وقع اختيار البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر على الأسترالي برادلي جونز، والمغربيين عبد الرزاق حمد الله ونور الدين أمرابط والبرازيلي جوليانو فيكتور دي باولا.