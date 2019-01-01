النصر يعود إلى الرياض اليوم بعد نهاية معسكر جبل علي

الثنائي أحمد موسى وعبد الفتاح آدم، قد ظهرا بشكل جيد في تدريبات فريق النصر

تقرر أن يعود نادي النصر السعودي مساء اليوم، إلى الرياض، بعد نهاية المعسكر الإعدادي في منطقة جبل علي الإماراتية، خلال فترة توقف منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الثنائي أحمد موسى وعبد الفتاح آدم، قد ظهرا بشكل جيد في تدريبات فريق النصر الأول لكرة القدم.

وتميز الثنائي بالمستويات الكبيرة التي قدمها أمس، ونالت استحسان البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفريق.

العالمي يستعد للعودة إلى منافسات المسابقات السعودية، أثناء فترة التوقف الحالية المصاحبة لمشاركة المنتخب السعودي في دورة الخليج الـ 24 في الدوحة.

ويغلق النصر ملف التحضيرات بحصة تدريبية صباحية يجريها اليوم بعد أن خاض الفريق أمس مواجهة تجريبية تعادل فيها مع شباب الأهلي دبي بهدف لمثله.

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ويستعد النصر خلال معسكره في الإمارات لاستغلال فترة التوقف من أجل تجهيز الفريق قبل المواجهة المرتقبة أمام البكيرية في منافسات دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.