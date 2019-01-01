النصر يضع خطة لإنهاء أزمة حمد الله وأمرابط

النصر يبحث عن حل للأزمة التي حدثت بين أمرابط وحمد الله

حل أزمة المغربيان عبد الرزاق حمد الله ونور الدين أمرابط، هو ما يشغل إدارة النصر السعودي برئاسة صفوان السويكت حاليًا.

وكانت خلافًا قويًا قد حدث بين نور الدين أمرابط وعبد الرزاق حمد الله، بسبب رفض الأخير إعطاء أمرابط فرصة لتسديد ركلة الجزاء، خلال مباراة النصر أمام أبها.

وأشارت صحيفة "المواطن" السعودية إلى أن إدارة الوحدة وضعت خطة من أجل حل الخلاف الذي حدث بين عبد الرزاق حمد الله ومواطنه نور الدين أمرابط.

إدارة النصر ستعقد اجتماعًا خاصًا بين الثنائي حمد الله وأمرابط، من أجل حل الأزمة بينهما، حرصًا على مصلحة الفريق الذي ينافس على لقبي الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

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حمد الله رفض منح الفرصة لمواطنه نور الدين أمرابط، وهو الأمر الذي أغضب الأخير، وتسبب في أزمة بينهما، خلال مباراة أبها، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وبعد تنفيذ ركة الجزاء، ظهر الحزن على نور الدين أمرابط، حيث ذهب له يحيى الشهري قائد الفريق، ولكن اللاعب المغربي رفض الوقوف معه ليذهب بعيدًا.

وتسعى إدارة النصر، لإنهاء الأزمة بشكل نهائي، من أجل الحفاظ على تركيز الفريق خلال الفترة القادمة، من أجل استمرار المنافسة على صدارة الدوري.