بعد سعود عبدالحميد وثنائي الاتحاد .. نجم النصر مطلوب لـ"الاحتراف"

مشروع وطني لـ"نقل" النجوم السعوديين إلى أوروبا..

من يومٍ إلى آخر.. أصبح يتردد في الشارع الرياضي السعودي، اسم لاعب محلي جديد، مرشح لـ"الاحتراف" في الملاعب الأوروبية، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

القصة بدأت مع سعود عبدالحميد، ظهير أيمن نادي الهلال، الذي - حسب آخر التقارير - أصبح قريبًا جدًا من الانتقال إلى فريق العاصمة الإيطالية روما؛ وصولًا إلى ثنائي الاتحاد الشاب فيصل الغامدي ومروان الصحفي، اللذين قيل إنهما مطلوبين في الدوري البلجيكي.

وفي هذا السياق.. فجّر الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي، مفاجأة من العيار الثقيل، عن اسم محلي ينشط في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر؛ مرشح هو الآخر لـ"الاحتراف" الخارجي.

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العصيمي كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، عن أن هذا الاسم النصراوي المرشح لـ"الاحتراف" الخارجي؛ هو الحارس الشاب نواف العقيدي.

وقال الإعلامي الرياضي المقرب من البيت النصراوي عن ذلك؛ بالحرف الواحد: "الكابتن نواف العقيدي من الأسماء المهمة والمستهدفة للاحتراف الخارجي.. يستاهل".

جدير بالذكر أن العقيدي ابتعد عن الملاعب لفترة طويلة للغاية؛ بعد قرار "إيقافه" 5 أشهر، على خلفية أزمة تمرده في معسكر منتخب السعودية الأول لكرة القدم، قبل منافسات بطولة كأس أمم آسيا الأخيرة