تطورات مثيرة في روما .. "خطوة واحدة لضم سعود عبدالحميد من الهلال وباولو ديبالا لهذا الفريق السعودي!"

الميركاتو الصيفي يشتعل..

شهدت الساعات القليلة الماضية، تطورات مثيرة في سوق الانتقالات الصيفية، بين فريق العاصمة الإيطالية روما والمملكة العربية السعودية.

روما يحاول منذ بداية الميركاتو الصيفي الحالي، التعاقد مع النجم الدولي الشاب سعود عبدالحميد، ظهير أيمن نادي الهلال السعودي، بينما ارتبط اسم الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم فريق العاصمة الإيطالية، بالانتقال إلى دوري روشن للمحترفين.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي جيانلوكا دي مارزيو، عن انفراجة في مفاوضات روما مع الهلال؛ لضم سعود إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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دي مارزيو أكد عبر موقعه الرسمي، مساء اليوم الأربعاء، على أن ظهير أيمن نادي الهلال الشاب، أصبح قريبًا جدًا من ارتداء قميص روما الإيطالي.

وأشار الإعلامي الرياضي الموثوق إلى أن وكيل سعود، سيصل إلى العاصمة الإيطالية خلال الـ24 أو 48 ساعة القادمة؛ من أجل إتمام الاتفاق بشكل نهائي.

ومن ناحيته.. كشف الإعلامي الرياضي سانتي أونا، عن توصل نادي القادسية السعودي، إلى اتفاق مع ديبالا؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بداية من الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

أونا أشار عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، إلى أن القادسية سيدفع قيمة "الشرط الجزائي" في عقد المهاجم الأرجنتيني مع روما، والتي تُقدر بـ12 مليون يورو.

وأوضح الإعلامي الرياضي أن باولو ديبالا، سيوقع على عقود تربطه بالفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية، حتى 30 يونيو من عام 2027؛ وبراتب سنوي 15 مليون يورو.

جدير بالذكر أن ديبالا يلعب في صفوف روما منذ صيف عام 2022، عندما انضم إليه قادمًا من العملاق الإيطالي يوفنتوس؛ مسجلًا 34 هدفًا وصانعًا 18 آخرين، خلال 77 مباراة رسمية.