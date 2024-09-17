"طلب السماح وكريستيانو رونالدو يبلغ الإدارة بهذا القرار!" .. كواليس اليوم الأخير للويس كاسترو في النصر

لويس كاسترو ودع نادي النصر اليوم..

حقق نادي النصر السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، أمنية القطاع الأكبر من جماهيره؛ بـ"إقالة" البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بشكل رسمي.

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النصر أصدر بيانًا أعلن فيه قرار إقالة كاسترو، مع تقديم الشكر إلى المدير الفني البرتغالي البالغ من العمر 63 سنة؛ لكن.. دون ذكر أي مزيد من التفاصيل.

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وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "الرياضية"، مساء الثلاثاء، عن كواليس "اليوم الأخير" للويس كاسترو داخل نادي النصر.

الصحيفة أشارت إلى أن كاسترو حضر إلى مقر النصر، من أجل قيادة تدريب الفريق الأول لكرة القدم؛ حيث كان في انتظاره كل من الإيطالي جويدو فينجا، الرئيس التنفيذي للنادي، والمدير الرياضي الإسباني فيرناندو هييرو.

وطلب فينجا وهييرو الاجتماع مع كاسترو؛ حيث قاموا بإخباره بفسخ عقده، قبل أن ينشروا القرار عبر حسابات النادي، بمواقع التواصل الاجتماعي.

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وبالتزامن مع نشر القرار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كان نجوم الفريق النصراوي يحضرون تباعًا إلى مقر النادي، استعدادًا للحصة التدريبية تحت قيادة كاسترو.

وبالفعل.. حرص كاسترو على الاجتماع مع اللاعبين، رغم قرار الإقالة؛ حيث قام بتوديعهم، مع طلب السماح منهم، إذا ارتكب أي خطأ في حقهم، خلال فترة قيادته للفريق الأول.

وأوضحت الصحيفة أن الجهاز الإداري لنادي النصر، منح الحرية إلى اللاعبين، بالتدرب بشكل منفرد أو المغادرة، بعد إلغاء المران الجماعي للفريق الأول، مساء اليوم الثلاثاء، عقب إقالة المدرب البرتغالي.

وأعلنت الصحيفة أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق النصراوي، قرر البقاء في مقر النادي، والتمرن بشكل منفرد؛ لتعويض غيابه عن اليومين الماضيين، بسبب "العارض الصحي" الذي عانى منه.

جدير بالذكر أن النصر يستعد لمواجهة الاتفاق، مساء يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.