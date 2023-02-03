"النصر لا يفوز مع الحكام الأجانب وتغريدة رونالدو غير مبررة"

رونالدو سجل هدفه الأول مع النصر خلال مواجهة الفتح

انتقد الناقد الرياضي محمد الشيخ فرحة كريستيانو رونالدو نجم النصر بهدفه ضد الفتح خلال مواجهة الفريقين في آخر جولات الذهاب من دوري روشن السعودي، والتي انتهت بالتعادل 2-2.

مواجهة الفتح كانت الثالثة للنجم البرتغالي مع النصر منذ انضمامه إليه في يناير الماضي، وقد بحث خلالها عن هدفه الأول مع الفريق، أهدر هدف محقق وحرمته العارضة من آخر حتى احتسب الحكم ركلة جزاء في الوقت القاتل نجح في ترجمتها لهدف التعامل الثمين.

رونالدو أبدى سعادته الكبيرة بالهدف لكن الشيخ انتقد ذلك، بقوله خلال برنامج "أكشن مع وليد" "تغريدة رونالدو وكل تلك الفرحة من هدف سجله من ركلة جزاء غير مبررة، لو سددها المهاجم الشاب محمد مران لسجلها، ولو أعاد النصر فراس البريكان لسجلها، كل تلك الفرحة لمجرد ركلة جزاء! ماذا سيفعل لو سجل هاتريك أو سوبر هاتريك".

وأضاف الشيخ مسلطًا الضوء على حقيقة عدم تحقيق النصر أي فوز مع الحكام الأجانب هذا الموسم في الدوري السعودي "النصر فاز بكل مبارياته التي لعبها بطواقم تحكيم محلية، فيما لعب 6 مباريات مع الحكام الأجانب لم يُحقق بها أي انتصار. تلك حقيقة وواقع مثبت".

أتم "حديثي لا يعني أن بالضرورة وجود الحكم الأجنبي يعني خسارة النصر ولكني مجرد أقول للأندية المنافسة لاحظوا نتائج النصر مع الحكام الأجانب والسعوديين، وكذلك مجرد أضرب مثالًا لأن النصر خسر أمام التعاون والاتحاد وتعادل مع الشباب والفتح والهلال والاتحاد. واقع الأندية الأخرى مختلف، فهم يحققون مختلف النتائج مع الحكام الأجانب والمحليين، وليس فقط يفوزون مع المحلي ويخسرون أو يتعادلون مع الأجنبي".

يُشار إلى أن حكم مباراة النصر والفتح في الإحساء أظهر البطاقة الحمراء في وجه تاليسكا مهاجم النصر في الدقائق الأخيرة من المباراة لتدخله العنيف ضد بيتروس لاعب أصحاب الملعب.