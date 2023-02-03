"مباراة صعبة جدًا" .. رونالدو يُعلق على افتتاح أهدافه مع النصر

رونالدو سجل هدفه الأول مع النصر

أبدى كريستيانو رونالدو سعادته البالغة بافتتاح سجل أهدافه مع فريقه الجديد النصر الذي انضم له خلال يناير الماضي ووقع معه عقدًا يمتد حتى صيف 2025.

رونالدو احتاج 3 مباريات رسمية ليُسجل هدفه الأول بالقميص الأصفر وكان خلال مباراة مساء اليوم أمام الفتح في الدوري السعودي، حيث سجل من علامة الجزاء في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 2-2.

النجم البرتغالي وصف اللقاء بالصعب جدًا، حيث كتب عبر حساباته الخاصة على السوشيال ميديا "سعيد بإحراز هدفي الأول في الدوري السعودي وبالجهد الكبير الذي بذله الفريق بالكامل ليُحقق تعادلًا مهمًا في مباراة صعبة جدًا".

رونالدو كاد أن يُسجل مرتين خلال المباراة، لكنه أهدر فرص سهلة بمتابعة فاشلة لتسديدة تاليسكا المرتدة من القائم، وتصدت العارضة لتسديدة قوية منه.

فوز النصر ضمن له الفوز لقب بطل الشتاء في دوري روشن السعودي، حيث يتصدر بجانب الشباب برصيد 34 نقطة لكنه لعب مباراة أقل من جاره في العاصمة السعودية.