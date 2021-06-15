تطور مثير في قضية فينسنت أبو بكر

أدلى جان كلود بيلونج مدافع هاتاي سبور التركي بتصريحات مثيرة حول فضيحة التلاعب بنتائج المباريات في الدوري التركي، والتي اتهم بها مؤخرًا ومعه فينسنت أبو بكر مهاجم النصر الجديد.

كانت شبكة "بي إن سبورتس" الفرنسية قد كشفت النقاب عن اتفاق حدث بين الكاميروني بيلونج ومواطنه أبو بكر يتضمن تسهيل الأول مهمة الثاني في إحراز الأهداف خلال مباراة هاتاي سبور وبشكتاش في الجولة الـ37 من الدوري التركي والتي أقيمت في الأول من مايو الماضي.

وأضافت بي إن سبورتس أن بيلونج وافق على ذلك مقابل حصوله على وعد من أبو بكر بانضمامه لمعسكر المنتخب الكاميروني المقام حاليًا، وقد انتهى اللقاء محل الشك بانتصار بشكتاش 7-0 وساهم بشكل مباشر في تتويجه بلقب الدوري بفارق هدف وحيد عن جلطة سراي.

بيلونج خرج عن صمته وأبدى دهشته الكبيرة من تلك الاتهامات، مقدمًا خلال تصريحاته لصحيفة كامفوت الكاميرونية دليل براءته ومواطنه.

إذ قال "الأخبار القادمة من تركيا جعلتني حزينًا، ولهذا أتحدث اليوم رغم أنني لم أقم بأي حوار صحفي خلال سنوات احترافي لكرة القدم. لقد حظيت بموسم رائع مع هاتاي سبور وأنهينا الموسم ضمن الستة الأوائل وتلقيت دعوة من المنتخب الكاميروني".

"أريد أن أوضح أنني لم أقم أبدًا ولن أتلاعب أبدًا بنتائج المباريات، سأدافع بشرف واحترافية حتى النهاية، وأوافق تمامًا على قيام الجهات المختصة في تركيا بالتحقيق في تلك الحادثة".

تواجد بيلونج في معسكر المنتخب الكاميروني الذي تلى المباراة زاد من الشكوك حوله، لكنه قال مقدمًا دليل براءته "الدعوة لتمثيل المنتخب الكاميروني وصلتني قبل مواجهة بشكتاش، وهناك مراسلات تؤكد ذلك. تلقيت تلك الدعوة لأنني قمت بعمل جيد مع هاتاي سبور، وأتطلع قدمًا الآن للموسم الجديد".

لوتفو سافاش الرئيس الفخري لنادي هاتاي سبور كان قد استبعد في تصريحات سابقة وجود شبهة للتلاعب بنتيجة المباراة أمام بشكتاش، موضحًا أن ما حدث هو سوء تصرف من المدافع الكاميروني بوضع وشم على قدمه قبل المباراة بيوم واحد.

إذ قال "بيلونج قام بوضع وشم على قدمه قبل يوم من المباراة، ولذا كان يستخدم "كريم طبي" لقدمه، معروف أن وضع الوشم يحتاج راحة لمدة أسبوع لأنه يتسبب بألم يدوم لتلك الفترة، الألم الذي كان يشعر به بيلونج دفعه للابتعاد عن المواجهات المباشرة في المباراة وإدارة ظهره للخصم كلما تصله الكرة، لهذا لا أريد مثل هذا اللاعب في فريقي".

وعن وجود تلاعب قال سافاش "لا أعتقد أن هناك شبهة تلاعب في النتيجة، مع هذا فأنا لست ضابط مخابرات وعلى الجهات المسؤولة التحقيق في الأمر، لكني أستبعد ذلك ولا أرى غرابة في خسارتنا 7-0، بشكتاش خسر 8-0 أمام ليفربول، وهناك فرق في الدوري الإنجليزي تخسر بنتائج كبيرة، ونحن خسرنا بستة أهداف أمام ألانيا، تمر الفرق أحيانًا بأيام سيئة وأعتقد أن هذا ما حدث ويجب أن يُنظر له كذلك".

يُشار إلى أن النصر حسم صفقة أبو بكر لصالحه بعد صراع شرس مع الاتحاد، وهو اللاعب الثاني الذي يضمه لفريقه هذا الصيف بعد أندرسون تاليسكا.​