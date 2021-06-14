فينسنت أبو بكر متهم وترك مواطنه مهددًا بالقتل

اصطدمت جماهير نادي النصر السعودي بمفاجأة من العيار الثقيل حول الكاميروني فينسنت أبو بكر؛ مهاجم الفريق الجديد، بشأن اتهامه في قضية فساد بالدوري التركي.

العالمي كان قد تعاقد مع المهاجم الكاميروني خلال الفترة الماضية، في صفقة انتقال حر قادمًا من النادي التركي، ولمدة ثلاث سنوات، بعدما انتهى عقده مع ناديه.

ما هي الاتهامات الموجهة لأبو بكر؟

شبكة "بي إن سبورتس" الفرنسية فجرت مفاجأة من العيار الثقيل حول أبو بكر، إذ أكدت أنه تآمر حتى يحسم ناديه لقب الدوري التركي 2020-21 لصالحه..

أوضحت الشبكة أنه في الأول من مايو 2021، وخلال مواجهة بشكتاش أمام هاتاي سبورت، اتفق أبو بكر مع مواطنه المدافع جان كلود بيلونج؛ المحترف في صفوف هاتاي سبور، على أن يترك المباراة للأسود والأبيض كي ينتصر.

المباراة بالفعل انتهت بفوز بشكتاش بسباعية نظيفة، وإن لم تكن المباراة التي حسم بها الأسود والأبيض اللقب لصالحه إلا أنها ساهمت كونه توج بطلًا بفارق الأهداف عن جلطة سراي، إذ تساوى كلا الفريقين في النقاط.

"بي إن سبورتس" أشارت إلى أن مدافع هاتاي وافق على ما قاله أبو بكر، إذ وعده الأخير بأنه سينضم للمعسكر المقبل لمنتخب الكاميرون، كمكافأة له على تفويت المباراة، وبالفعل تم استدعائه، مما أكد الشكوك حوله.

ما زاد من الشكوك حول كلود بيلونج وأبو بكر كون الأول ظهر بمستوى غريب في هذه المباراة، متواضع للغاية، وخرج في الشوط الأول بعدما سكنت شباك فريقه خمسة أهداف.

تهديدات بالقتل:

أبو بكر فلت من القضية بعدما طلب مقابل مادي كبير، للموافقة على التجديد لبشكتاش، في الوقت الذي كان يعلم به أن النادي التركي لن يدفع له ما يريد، فتحقق مراده ورحل بمقابل مادي أكبر سيتقاضاه من النصر، لكنه ترك مواطنه في أزمة كبيرة.

التقرير الفرنسي أوضح أن مدافع هاتاي سبور تلقى تهديدات بالقتل من قبل بعض الجماهير التركية، حتى أنه قرر عدم العودة إلى تركيا بعد انتهاء معسكر منتخب بلاده الحالي.

ما هو رد فعل هاتاي سبور؟

بخلاف التحقيقات التي سيتم فتحها خلال الفترة المقبلة، للتأكد من اتهامات الفساد للثنائي الكاميروني، لكن مستقبل كلو بيلونج انتهى تقريبًا في الدوري التركي..

نهاد تازيرسلان؛ رئيس هاتاي، قال في تصريحات صحفية: "لا أريد أن يبقى لاعب كهذا في فريقي، وبالفعل قلت للمدير الرياضي للنادي والمدرب (دعونا نطرده)".

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