رسميًا .. النصر يعلن 14 مصابًا بكورونا بين صفوفه وعلى رأسهم فيتوريا

إصابات كورونا داخل النصر تتوالى

كشف نادي النصر السعودي عن وجود 14 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بين صفوفه، ما بين لاعبين وأفراد بالجهازين الفني والطبي.

كورونا كان قد ضرب فريق الهلال خلال الشهر الماضي، وأصاب أكثر من نصف لاعبيه بخلاف أفراد الأجهزة الفنية والإدارية، والآن يلتهم العالمي ليزيد من معاناته.

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من بين المصابين ثمانية لاعبين هم: عبد الرزاق حمد الله، مارتينيز، خالد الغنام، عبد الفتاح عسيري، يحيى الشهري، عبد الله الخيبري، وليد عبد الله، عبد العزيز الدوسري.

أما أفراد الجهازين الفني والطبي هم: روي فيتوريا؛ المدير الفني، عايض القحطاني؛ مدير عام كرة القدم، سيرجيو كارفاليو؛ مساعد مدرب، باسل فالنتي؛ طبيب الفريق، عبد المالك الحسيوتي؛ مسؤول العهدة، ولويس بارتشريشيو؛ أخصائي التغذية.

يذكر أن العالمي يستعد لمواجهة القادسية في السابع من الشهر الجاري، ضمن الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم يحصد النصر أي نقاط حتى الآن مع مرور ثلاث جولات، إذ تلقى الهزيمة أمام الفتح والتعاون وأخيرًا الشباب.