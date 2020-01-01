رسميًا | رفض استئناف النصر بشأن مباراة برسبوليس في دوري أبطال آسيا

القضية قد تصل إلى المحكمة الرياضية

أعلنت لجنة الاستئناف بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم رفض الاستئناف المقدم من نادي النصر السعودي حول قرار لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد.

الفريق السعودي كان قد تقدم باحتجاج لدى الاتحاد الآسيوي حول أهلية مشاركة بعض لاعبي برسبوليس الإيراني في مواجهة الفريقين في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2020 لمنطقة غرب آسيا، والذي أقيم في أغسطس الماضي وانتهى بفوز الفريق الإيراني بركلات الجزاء الترجيحية.

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ورفضت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد الآسيوي ذلك الاحتجاج ليُقدم النصر استئنافًا لدى لجنة الاستئناف لكن تم رفضه رسميًا اليوم.

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ولم يُعلق النادي على ذلك القرار، لكن المصادر الإعلامية تُرجح توجهه للمحكمة الرياضية الدولية وهي الخطوة الأخيرة قبل رفع الراية البيضاء.

النصر واصل المشوار حتى المباراة الأخيرة في مسار الغرب وهي نصف النهائي ضد برسبوليس الإيراني لكنه خسر أمامه بركلات الجزاء الترجيحية بعدما كان قد أخرج مواطنه الأهلي من ربع النهائي.

يُشار إلى أن الاتحاد الآسيوي كان قد استبعد حامل اللقب " الهلال السعودي " من البطولة وشطب جميع نتائجه في دور المجموعات، ذلك بعد إلغاء مباراته أمام شباب الأهلي دبي لعدم تقديمه قائمة توافق النصاب القانوني، حيث منعته الإصابات بفيروس كورونا والتي تجاوزت الـ30 مصابًا (لاعبين وعناصر أجهزة فنية وإدارية وطبية) من دخول اللقاء بأكثر من 11 لاعبًا بينهم ثلاثة حراس مرمى.