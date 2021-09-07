نجم العالمي الأسبق اشتكى من دم مساندة جماهيره له، فشمت أحدهم به

لا تزال تصريحات فهد الهريفي؛ نجم نادي النصر السعودي الأسبق، حول تهميشه من المناصب، تحدث ضجة بين جماهير العالمي، لكن تطور الأمر هذه المرة إلى اشتباك لفظي بينه وبين أحد المشجعين.

ما هي قصة تصريحات الهريفي؟

نجم العالمي الأسبق خرج في مساحة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، للحديث مع جمهور ناديه، لكنه بكى عند سؤاله عن عدم توليه أي منصب رسمي.

حمّل الهريفي جمهوره مسؤولية تهميشه، مؤكدًا أنهم لا يساندونه، ومشددًا على كفاءته وأنه أجدر من بعض من يتولون المسؤولية حاليًا في بعض المناصب. (طالع التفاصيل)

كيف اشتبك الهريفي مع مشجع نصراوي؟

رغم تعاطف البعض مع بكاء الهريفي إلا أن هناك بعض ممن وجهوا له الاتهامات وأنه أضر بالفريق.

المشجع سليمان الشبرمي كان أحد السعداء بتهميش الهريفي، إذ نشر مقطع بكائه، وكتب: "أنا سعيد جدًا لتهميشك لأنك أكثر من أذى الفريق مع ماجد وخميس والمطلق بعد اعتزالكم .. ولا أخفيك سرًا أني كنت مستمتع جدًا "بدموع التماسيح" وأنا أركب عليها الموسيقى الحزينة".

وأضاف: "سعيد ايضًا وأنت تقول "أنا مهمش بسبب جمهور النصر" .. عشان تعرف ان النصر ملك جماهيره مو ملكك عشان تصادر ارائنا".

الشبرمي كان أحد المشجعين الذين دخلوا في نقاشات مع الهريفي خلال المساحة، لذلك جاء رد لاعب العالمي الأسبق معربًا عن ندمه بعد تغريدة المشجع.

وكتب الهريفي: "انا اللي استاهل ..اعطيتك وقت لم اعطيه احد من قبل، وانا اشهد الله اني لا اعرفك لا من قريب ولا من بعيد وحاجيتك بالحجه امام الناس وهم شهود، وفي الاخير هذا كلامك".

وتابع: "ما اقول الا اسأل الله العزيز الكريم ان يوريني فيك عجايب قدرته وان يبتليك على ضحكك وتصويرك وحطك للموسيقى لتشفي".

انا اللي استاهل ..

اعطيتك وقت لم اعطيه احد من قبل

وانا اشهد الله اني لا اعرفك لا من قريب ولا من بعيد

وحاجيتك بالحجه امام الناس وهم شهود



وفي الاخير هذا كلامك .. ما اقول الا

اسأل الله العزيز الكريم ان يوريني فيك عجايب قدرته وان يبتليك على ضحكك وتصويرك

وحطك للموسيقى لتشفي 🤲 https://t.co/ccK3W0M7BG — فهد الهريفي (@Fahadalhurifi) September 7, 2021

ماذا قدم الهريفي في الملاعب؟

صاحب الـ55 عامًا حاليًا، أعلن اعتزاله قبل 21 عامًا، بقميص العالمي، الذي لم يمثل أي فريق آخر غيره طوال مسيرته.

وشارك الهريفي بشكل أساسي مع منتخب السعودية في كأس العالم 1994، والتي تأهل بها الأخضر لدور الـ16، إذ حقق انتصارين أمام المغرب وبلجيكا، وهُزم مرتين أمام هولندا والسويد.

وسجل نجم العالمي الأسبق هدف الأخضر الأول في البطولة وقتها، في مرمى هولندا، بالمباراة التي انتهت بخسارة السعودية بنتيجة 2-1.

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