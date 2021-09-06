هناك انتقادات كثيرة لطريقة لعب جارديم وفكره الفني

أغضب الإعلامي الرياضي سطام الثقيل جماهير نادي النصر السعودي بعدما أسقط على إدارة ناديهم برئاسة مسلي آل معمر، أنها تتدخل في عمل المدير الفني للفريق مانو مينيزيس، مؤكدًا أن ذلك لا يمكن أن يحدث مع ليوناردو جارديم؛ المدير الفني للهلال.

انتقادات واسعة لجارديم:

المدير الفني للزعيم قوبل بانتقادات واسعة من قبل جماهير ناديه والنقاد الرياضيين، بعد مرور ثلاث جولات فقط من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

جارديم يعتمد على طريقة لعب 4-4-2، وهي الطريقة التي يرى الأغلبية أنها لا تتماشى مع الفريق، فانتقدوا اللعب بثنائي في الهجوم.

اعتاد الهلال على اللعب بطريقة 4-2-3-1، لكن هذه الطريقة يرى المدير الفني الجديد أنها لا تتماشى مع الصفقات التي أبرمها الأزرق خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

"الهلال ليس النصر"

الثقيل يرفض دعوة بعض الإعلاميين لإدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، للجلوس مع جارديم والحديث حول طريقته الفنية وتعديلها، معتبرًا ذلك تدخلًا في عمل المدرب الفني، وهو ما يعارض سياسة القلعة الزرقاء.

وكتب الثقيل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ترى ما يصير تجلب مدرب بملايين الدولارات ونحدد له الطريقة ونختار له الأسماء اللي يلعب بها".

وأضاف: "الهلال ليس النصر يا أحبه".

ترى ما يصير تجلب مدرب بملايين الدولارات ونحدد له الطريقة ونختار له الأسماء اللي يلعب بها



الهلال ليس النصر يا أحبه — سطام الثقيل (@sattamalthqil) September 6, 2021

جدير بالذكر أن الهلال يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد سبع نقاط، إذ فاز في مباراتين وتعادل في لقاء وحيد.

فيما يأتي العالمي في المركز الثالث برصيد ست نقاط، حصدها من الفوز في مباراتين وخسارة لقاء وحيد.

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