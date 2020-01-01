بعد الإمارات، النصر يبحث عن حل لمشكلة مادو في إنجلترا

اللاعب مازال غير قادر على اللعب

مازال عبد الله مادو مدافع النصر بعيدًا عن الفريق سواء في التدريبات أو المباريات بسبب مشاكل في الركبة ناتجة عن الاحتكاك والخشونة، ومازالت إدارة النادي تبحث عن حل نهائي لتلك المشكلة.

المدافع السعودي غائب عن الفريق منذ منتصف يناير الماضي، إذ كانت مباراة الاتحاد في الجولة الـ14 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين هي آخر مبارياته معه، وقد فوت مبارباتي دوري أبطال آسيا لمعاناته من آلام الركبة.

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طبيب النصر روبيرو كان قد أوصى بإخضاع مادو لعملية تنظيف للركبة، لكن تلك العملية ستُبعده عن اللعب مدة 6 أسابيع تقريبًا هي مدة الراحة والتأهيل، وقد اجتمع الطبيب مع روي فيتوريا المدير الفني للنصر وأوضح له إمكانية تأجيل الأمر للصيف القادم عقب نهاية الموسم، إذ ستكون تدريبات التقوية وجلسات العلاج في عيادة النادي كافية لتخفيف الآلام بنسبة كبيرة حتى الصيف.

استمرار شعور اللاعب بالآلام دفع إدارة النصر لإرساله إلى دبي لإجراء فحوصات في أحد المراكز المتخصصة هناك للوقوف على حقيقة الإصابة والعلاج.

ولم يختلف التقرير الطبي القادم من دبي مع رؤية الطبيب البرتغالي، إذ أكد حاجة مادو لجراحة تنظيف الركبة لكن مشيرًا في نفس الوقت لإمكانية تأجيلها للصيف القادم لكن بشرط ألا يشعر بآلام شديدة أو تورم في موضوع الإصابة خلال التدريبات القادمة.

وقد أجرى اللاعب بالفعل تدريبات بدنية دون أن يشعر بآلام عند موضع الإصابة واستبشر الجميع خيرًا بإمكانية عودته للعب في نهاية فبراير الماضي، لكن الآلام عاودت المدافع السعودي ومنعته من مواصلة التدريبات.

صحيفة الرياضية أوضحت في نسختها الصادرة صباح اليوم أن مادو سيخضع صباح اليوم الأحد إلى كشف جديد بالأشعة على موضع إصابته لتحديث الحالة الصحية الخاصة به.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة النادي قررت وبالاتفاق مع الطبيب روبيرو إرسال تقرير مفصل عن حالة مادو إلى الطبيب الإنجليزي لافال للوقوف على حقيقة الإصابة وكيفية التخلص منها.