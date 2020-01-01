النصر يستعيد أبرز أسلحته الدفاعية قبل مواجهة الهلال في ديربي الرياض

أخبار رائعة للمدرب روي فيتوريا

زفت صحيفة الرياضية السعودية أخبارًا رائعة لجماهير نادي النصر السعودي التي مازالت تحتفل بانضمام عبد الفتاح عسيري لصفوف فريقها يدءًا من الموسم القادم.

الأخبار الجديدة كانت بالسماح لمدافعي الفريق عمر هوساوي وعبد الله مادو بالانضمام لتدريبات الفريق الجماعية بدءًا من يوم غدٍ السبت بقرار من البرتغالي بازيل روبيرو طبيب النادي.

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الثنائي الدفاعي السعودي أنهيا المرحلة الأخيرة من برنامجهما التأهيلي بنجاح كامل، وذلك من خلال التواجد في العيادة الطبية لمدة 30 دقيقة والجري على مضمار ملعب الأميرعبد الرحمن بن سعود لمدة ساعة تقريبًا.

وكشفت الرياضية عن أن المدرب روي فيتوريا أبلغ الطبيب روبيرو أنه لن يستطيع الاعتماد على المدافعين خلال مواجهة الهلال في الجولة الـ23 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي يوم الخامس من أغسطس القادم حال لم ينتظما في التدريبات الجماعية حتى يوم الإثنين القادم.

وكان مادو قد غاب عن الفريق منذ منتصف يناير الماضي بسبب آلام في الركبة، وبعد تجربة عدد من الطرق لعلاجه كان لا مفر من إجراء جراحة تنظيف الركبة، وقد أجراها اللاعب فعلًا في إبريل الماضي مستغلًا توقف النشاط الرياضي بسبب أزمة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

ولم يلعب هوساوي سوى ست مباريات هذا الموسم في الدوري السعودي بعدها تعرض لكسر إجهادي في الساق وقد أجرى عملية جراحية في إبريل الماضي كذلك ونفذ بعدها برنامجًا علاجيًا وتأهيليًا.