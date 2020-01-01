أخبار النصر اليوم | رسالة من عسيري للجماهير والسويكت بُعبع الصفقات

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 17 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الجمعة 17 يوليو 2020 ...

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كشف رقم قميص عسيري

كشف برنامج الحصاد الرياضي عن توقيع عبدالفتاح عسيري لنادي النصر عقب دخول فترة الانتقال الحر.

وغرد الحساب الرسمي للبرنامج قائلاً : " توقيع النصر مع "عبدالفتاح عسيري" 3 سنوات و منحه القميص رقم 45".

رسالة من عسيري إلى الجماهير

لكل إنسان طموح يُحب النصر، بهذه الكلمات وجه عبدالفتاح عسيري لاعب النصر الجديد رسالة جديدة إلى جماهير فريقه.

ووقع نادي النصر بشكل رسمي مع عسيري في عقد يمتد لثلاثة مواسم عقب نهاية عقده مع نادي الأهلي.

الحقائق تكشف .. صفوان السويكت "بعبع" الصفقات المحلية الجديد

تُمثل صفقة عسيري مكسب وإضافة كبيرة للعالمي بكل تأكيد، فإدارة النادي تعمل بكل قوة تحت قيادة صفوان السويكت الذي عقد العديد من الصفقات الرائعة على الصعيد المحلي، فهل يستحق لقب "بعبع" الصفقات الجديد. طالع التفاصيل

الأهلي يرغب في شكوى النصر

قالت صحيفة عكاظ أن إدارة النادي الأهلي تستعد لتقديم شكوى رسمية بشأن مفاوضات نادي النصر للاعب عبدالفتاح عسيري خارج الفترة الحرة، فيما ستتقدم إدارة النصر بعرض لشراء المدة المتبقية من عقد اللاعب مع الأهلي.