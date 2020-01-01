تأجيل مشروط لجراحة مادو وعودته لتدريبات النصر

أخبار جيدة للمدرب فيتوريا

عاد عبد الله مادو مدافع النصر لتدريبات الفريق بعد وصول التقرير الطبي الخاص بحالته الصحية من دبي، وقد أدى اللاعب يوم أمس تدريبات بدنية خلال المران استعدادًا لمواجهة الحزم يوم السبت القادم.

المدافع السعودي كان قد غاب عن المباريات الأربعة الأخيرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بجانب مبارباتي الفريق في دوري أبطال آسيا لمعاناته من آلام الركبة.

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صحيفة الرياضية السعودية أفادت أن البرتغالي بازيل روبيرو طبيب النصر منح مادو الضوء الأخضر للعودة للتدريبات يوم أمس بعد تطابق الفحوصات الطبية التي خضع لها الأسبوع الماضي في أحد المراكز المتخصصة في الإصابات الرياضية في دبي مع رؤيته لحالته.

روبيرو كان قد أوصى النادي بإخضاع مادو لعملية تنظيف للركبة لعلاج آلامه التي أبعدته عن الفريق، لكن تلك العملية ستُبعده عن اللعب مدة 6 أسابيع تقريبًا هي مدة الراحة والتأهيل، وقد اجتمع الطبيب مع روي فيتوريا المدير الفني للنصر وأوضح له إمكانية تأجيل الأمر للصيف القادم عقب نهاية الموسم، إذ ستكون تدريبات التقوية وجلسات العلاج في عيادة النادي كافية لتخفيف الآلام بنسبة كبيرة حتى الصيف.

استمرار شعور اللاعب بالآلام دفع إدارة النصر لإرساله إلى دبي لإجراء فحوصات في أحد المراكز المتخصصة هناك للوقوف على حقيقة الإصابة والعلاج.

ولم يختلف التقرير الطبي القادم من دبي مع رؤية الطبيب البرتغالي، إذ أكد حاجة مادو لجراحة تنظيف الركبة لكن مشيرًا في نفس الوقت لإمكانية تأجيلها للصيف القادم لكن بشرط ألا يشعر بآلام شديدة أو تورم في موضوع الإصابة خلال التدريبات القادمة.

وقد أجرى اللاعب بالفعل تدريبات بدنية يوم أمس دون أن يشعر بآلام عند موضع الإصابة مما يُبشر بإمكانية انتظامه في المران الجماعية وعودته للعب المباريات.