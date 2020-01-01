هل يتمكن عبدالرزاق حمد الله من المحافظة على لقب هداف الدوري السعودي؟

ساهمت أهداف اللاعب المغربي التي كانت حاسمة بشكل واضح في حصول النصر على لقب الموسم الماضي

لم تكن جماهير النصر السعودي تتخيل إنها على موعد مع مهاجم خيالي يأكل لهم الأخضر واليابس ويُصبح واحدًا من أفضل المهاجمين في التاريخ عند وصول المهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله.

ومنذ وصول عبدالرزاق حمد الله الصيف قبل الماضي لنادي النصر حطم العديد من الأرقام القياسية والتي كانت كفيلة بوضعه في لوحة شرف العالمي والدوري السعودي للمحترفين بشكل عام.

حمد الله في موسمه الأول مع العالمي تمكن من التربع على صدارة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 34 محطمًا الرقم التاريخي لهداف الدوري في موسم واحد، حيث كان صاحب الرقم القياسي برصيد 32 هدف.

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وساهمت أهداف اللاعب المغربي التي كانت حاسمة بشكل واضح في حصول النصر على لقب الموسم الماضي بعد منافسة مشتعلة مع الغريم التقليدي والجار نادي الهلال.

وكانت هذه النهاية السعيدة خير نهاية للفريق الأصفر في الموسم الماضي، وأنهت الجماهير موسمها بحلم جميل جدًا وهو امتلاك مهاجم رائع وهداف تاريخي.

وأكد عبدالرزاق حمد الله، نفسه واحدًا من أبرز نجوم الفريق السعودي، وركيزة أساسية في تشكيلة "العالمي" الذي انضم إليه في صيف 2018.

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وخلال فترة الإعداد عاشت جماهير العالمي كابوسًا لفترة قصيرة، بعدما تداولت أنباءً عن احتمال رحيله عن الفريق وخوض تجربة جديدة وتعطل مفاوضات التجديد معه.

ومرت هذه الأزمة سريعًا حيث نجحت إدارة العالمي في إقناع اللاعب بالبقاء وتجديد عقده مع الفريق ليبدأ الإعداد لفصل جديد من التألق.

ومع بداية الموسم سار حمد الله على نفس نهج الموسم الماضي، ولم تكن البداية كما كان متوقعًا وهو ما يبدو طبيعة خاصة للاعب الذي يُعاني من البدايات.

ومع مرور الجولات أكد حمد الله على قيمته الفنية والتهديفية الرائعة، وعلى إنه مهاجم من طراز رفيع وليس مهاجم الموسم الواحد، كما حاول البعض أن يُلقي هذه الاتهام على اللاعب.

ومع وصولنا إلى الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يتربع حمد الله على قائمة هدافي النسخة الحالية برصيد 16 هدف، متفوقًا على بافتيمبي جوميس مهاجم الهلال صاحب الـ14 هدف، ويأتي من بعيدًا الدولي السوري عمر السومة صاحب الـ11 هدف.

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ويؤكد تقارب الأرقام أن المنافسة الموسم الحالي ستكون شرسة على لقب الهداف خلال الموسم الحالي، ولكن يبقى السؤال هل ينجح اللاعب المغربي في الحفاظ على لقب الهداف الموسم الحالي ..

دعونا نتكلم بلغة المنطق والفنيات، فمن الطبيعي أن نشهد منافسة شرسة جدًا على لقب هداف الموسم الحالي 2019\2020، خاصة في ظل تصدر نادي الهلال لبطولة الدوري حتى الآن، مما يمنح هداف الهلال جوميس ميزة قوية للمنافسة حتى المباراة الأخيرة على هذا اللقب.

ولكن القيمة الفنية التي يمتلكها حمد الله لن تدع الأمور تسير بهذه الطريقة، خاصة وإن مهاجم النصر أصبح شرسًا أمام أي دفاع يلعب أمامه في أي بطولة.

كما أن حمد الله يمتلك شخصية لاعبي شمال المغرب التي اعتادت على الضغط الجماهيري في المباريات الكبرى والحاسمة وهو أهم ما يميزه، فلا يوجد ما يحرمه من تسجيل "هاتريك" أو أكثر في مباراة ديربي أو كلاسيكو صعبة، مما يؤكد على عدم التأثر بالضغوط المُحيطة.

الأمر الأخر الذي يصب في صالح حمد الله هو تواجد لاعبين قادرين على مساعدته في الخط الأمامي ومواصلة تسجيل الأهداف، ويكفي مرافقة مواطنه نور الدين أمرابط اللذان يُشكلان ثنائيًا خطيرًا على دفاع أي فريق.

أخيرًا تواجد النصر في المنافسة سيجعل حمد الله مُطالب دائمًا بمواصلة التسجيل في مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حتى الجولة الأخيرة، مما يجعله قادرًا على مواصلة التألق.