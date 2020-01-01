مدرب النصر يُجهز الخيبري ومادو لمباراة الأهلي

يأتي هذا القرار من قبل المدرب البرتغالي بسبب عدم جاهزية الثنائي الفنية

استقر المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا مدرب نادي النصر السعودي منح راحة خاصة للثنائي عبد الله الخيبري والمدافع عبد الله مادو قبل خوض مباراة الفريق اليوم أمام نادي الحزم.

ويستقبل نادي الحزم ضيفه النصر على ملعبه ضمن مباريات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويأتي هذا القرار من قبل المدرب البرتغالي بسبب عدم جاهزية الثنائي الفنية، وحاجتهما لمزيد من الجرعات اللياقية المكثفة.

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ويرغب روي فيتوريا في تجهيز الثنائي لمباراتي الأهلي يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الدوري وسباهان الإيراني ضمن منافسات دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء الثالث من شهر مارس

وفي الإطار نفسه، ضم فيتوريا المهاجم عبدالفتاح آدم ضمن حساباته للقاء اليوم آدم بعد أن منحه الجهاز الطبي الضوء الأخضر بعد فحوصات دقيقة أجراها اللاعب بعد عودته من البرنامج التأهيلي الذي أجراه اللاعب في فرنسا.

التقارير تتوقع أن يتواجد المهاجم الشاب على مقاعد البدلاء وتكون مشاركته باللقاء حسب معطيات المباراة، كما ينتظر أن تشهد القائمة الأساسية عودة المدافع المخضرم عمر هوساوي بعد تعافيه بشكل تام من الإصابة.

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يُذكر أن العالمي حامل اللقب يدخل المباراة وهو يحتل المركز الثاني في ترتيب فرق الدوري السعودي برصيد 38 نقطة، والحزم المركز الثاني عشر برصيد 22 نقطة.