النصر لعايد الرشيدي: تحاول تجييش الرأي العام ضدنا .. والأخير يجدد اتهاماته

عايد الرشيدي أثار تعاطف الكثيرين معه بعد تصريحاته عن محاولات إدارة النصر سجنه بسبب تغريدة ناقدة فقط

بعد أن فجر الإعلامي الرياضي عايد الرشيدي الرأي العام ضد نادي النصر السعودي، رد الأخير دفاعًا عن نفسه عبر الوليد المهيدب؛ مدير إدارة الإعلام والاتصال.

في حلقة برنامج "الحصاد الرياضي" أول أمس السبت، كشف الإعلامي عن محاولات إدارة العالمي برئاسة مسلي آل معمر، سجنه لمدة عام وتغريمه 500 ألف ريال سعودي، بسبب تغريدة ناقدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

الكثيرون تعاطفوا مع الرشيدي، لذلك لم يترك النصر الاتهامات تلاحقه كثيرًا، وخرج مدير إدارة الإعلام به نافيًا تمامًا حديث الأول، ومؤكدًا أنه يسعى فقط لاستجداء عواطف الجماهير، إذ كتب: "الأخ عايد بعد الاستفسار من الإدارة القانونية تأكد لنا بصورة لا تقبل الشك أن ما قلته غير صحيح، لم يطلب محامي النادي سجنك، ما قلته اتهام خطير فيه استجداء للعواطف وتجييش للرأي العام ونرفضه، أرجو إثبات ما قلت بالأدلة أو الاعتذار عنه وتصحيح المعلومة، هداك الله وحفظك لمحبيك".

لكن تغريدة المهيدب لم تثنِ الرشيدي عن تجديد الاتهامات للنصر، فجاء رده: "الأخ الوليد ممكن تنزل عبر حسابك لائحة الاتهام، ومطالب المحامي وبكذا تكون الأمور أكثر وضوح للرأي العام".

ويبدو أن الأيام المقبلة ستشهد المزيد من الحلقات حول هذه القضية، في ظل تصميم كل طرف على إلقاء التهم على الآخر.