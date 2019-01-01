ريمونتادا النصر تُنقذه من فخ ضمك وتقوده لدور الـ8 في كأس الملك

مباراة مثيرة للغاية في كأس ملك السعودية

نجح نادي للنصر السعودي في تجاوز ضمك ضمن دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين بانتصاره 4-2 في مباراة غاية في المتعة والإثارة أقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة.

وكاد حامل لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين أن يلحق بالتعاون في قائمة "ضحايا مفاجآت الكأس" لكنه أنقذ نفسه بريمونتادا رائعة قادته للفوز بعد تأخره في الشوط الأول بهدفين دون رد، وكان حامل لقب البطولة "التعاون" قد خرج بالخسارة أمام أبها يوم أمس.

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ورغم استحواذ النصر ومحاولاته الهجومية المتعددة في الشوط الأول، إلا أن الأداء الدفاعي والتكتيكي المنضبط من جانب ضمك بجانب هجماته المرتدة الممتازة قادته للتقدم بهدفين دون رد أحرزهما مازن أبو شرارة في الدقيقتين 38 و44.

وبدأت عودة النصر للمباراة بهدف تقليص الفارق عند الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا للضائع في الشوط الأول، وأحرزه عبد الرزاق حمدالله من ركلة جزاء احتسبت لصالح الظهير الأيمن سلطان الغنام.

وسيطر العالمي على الشوط الثاني بالكامل وسط تراجع ملحوظ في أداء ضمك سواء دفاعيًا أو هجوميًا، وأهدر مهاجمو النصر العديد من الفرص السهلة سواء حمدالله أو جوليانو أو أحمد موسى، ذلك للرعونة والتسرع أحيانًا ولتألق حارس مرمى ضمك "خالد شراحيلي" الملفت أحيانًا أخرى.

وأنعش روي فيتوريا هجوم النصر بإقحام يحيى الشهري عند الدقيقة الـ66 بدلًا من لاعب الوسط عبد الله الخيبري وقبل دقيقة من طرد لاعب ضمك مهند النجعي بالبطاقة الصفراء الثانية، وكافأ النجم السعودي مدربه البرتغالي سريعًا بإحراز هدف التعادل الثمين بتسديدة متقنة وجميلة عند الدقيقة الـ76 من المباراة.