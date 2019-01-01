النصر صاحب سلسلة أكثر مباريات بدون خسارة في دوري أبطال آسيا

خلال السبع مباريات الأخيرة، تمكن النصر من تحقيق الفوز خمس مباريات

ماجد جزر

واصل نادي النصر السعودي المحافظة على رقم خاص في منافسات دوري أبطال آسيا، عقب الفوز على نادي السد القطري في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الملك فهد الدولي.

وتغلب العالمي بنتيجة هدفين مقابل هدف على الفريق القطري في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وبهذا الفوز وصل النصر إلى 7 مباريات دون تلقي أي هزيمة في البطولة القارية، وهي أكبر سلسلة من عدم الهزيمة في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا.

وخلال السبع مباريات الأخيرة، تمكن النصر من تحقيق الفوز خمس مباريات أخرهم أمام نادي السد والتعادل في مباراتين.

سلسلة نادي النصر بدأت في دور المجموعات بالفوز على نادي الزوراء في أول مباراة له، وكانت أخر مباراة أمام السد القطري.

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يُذكر أن النصر تنتظره مواجهة قوية أمام السد في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا والتي ستُقام خارج الديار وبالتحديد على ملعب جاسم بن حمد الدولي.