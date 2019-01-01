برتغالية تكشف طلب فيتوريا لإدارة النصر بالتعاقد مع كايو لوكاس

التعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد

ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية برتغالية عن وجود اهتمام من قبل المدير الفني روي فيتوريا مدرب نادي النصر السعودي للتعاقد مع اللاعب كايو لوكاس لاعب نادي بنفيكا البرتغالي الحالي.

صحيفة "ريكورد" البرتغالية قالت أن لوكاس دخل ضمن اهتمامات المدير الفني لسابق خبرته في الدوريات العربية وبالتحديد مع نادي العين الإماراتي.

وأوضحت أن المدير الفني الذي قاد العالمي لتحقيق لقب الدوري الموسم الماضي، طالب الإدارة برئاسة صفوان السويكت بالتعاقد مع اللاعب.

ومن المنتظر أن يعرض النصر على إدارة النادي البرتغالي التعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

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كايو لوكاس فيرنانديز كان قد رحل عن صفوف العين الإماراتي عقب نهاية تعاقده مع البنفسجي، مؤكدًا حينها أن رغبته بارتداء قميص منتخب البرازيل هي السبب خلف رحيله إلى بنفيكا.